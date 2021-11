$!Solo crecerán aquellas empresas que estén dispuestas a innovar, y a adaptarse al cambio: Señala CEDEM

Resaltó que la década de los 20 hasta los 30, abre las posibilidades de cambios inusitados, donde la humanidad puede transitar por caminos inimaginables, por lo que ante el futuro que se está abriendo, solo permanecerán abiertas y crecerán aquellas que estén dispuestas a innovar, y a adaptarse al cambio, y otras que quedarán en el intento, en la medianía, en la mediocridad, que no alcanzarán a despegar.

Entre las principales herramientas que los participantes se llevaron, dentro del campo de innovación como el Canvas, herramientas para validar, impulsar y abandonar oportunidades que tienen que ver con los modelos de gestión, otros fueron los modelos de plataformas para aquellos que tienen posibilidades de evolucionar,entre otras.

Resaltó que las principales habilidades que podrán mejorar o adquirir después de este máster, tienen que ver, primero con la apertura, aprender a salir de sí mismos, dedicar tiempo a lo que está pasando afuera de su empresa, para informarse sobre las posibilidades que existen tanto en tecnologías como en oportunidades para el negocio.

La segunda habilidad es el encontrar nuevas maneras de actuar, y tercero, sinergizar, no jugar únicamente con los recursos que están ahí al alcance, sino a aprender a atraer todos los recursos que sean capaces de reunir.

“Otra habilidad más es, entender el fracaso como un aprendizaje, nadie le pega a todo en la primera vez, debemos tener una cultura de intentos múltiples, aprendiendo a validar oportunidades de negocio de manera rápida, y con el mínimo de gasto e inversión para que lo que no funcione no nos agote, y aprender a intentar mucho, a bajo costo, y abandonar rápido lo que no permita crecer”.

Gutiérrez dejó claro a los participantes que, quien no está en una permanente innovación en todos los sentidos, no solamente de productos de mercado, de fórmulas de negocio, sino también de innovación organizacional para entender mejor los negocios familiares, campos que son importantes y que hay que atender.

El expositor subrayó que, una vez que se logran los tres pilares antes mencionados, se puede realizar un proceso de transición a las nueva generación de líderes, para que sigan siendo capaces de responder a los nuevos desafíos.