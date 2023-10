”La gente de Sinaloa es un generador de turismo muy interesante para los nosotros los duranguenses, el periodo vacacional de diciembre es el más fuerte a partir de 15, 17 de diciembre hasta lo que es después de Año Nuevo, son 900 cabañas, las tenemos repartidas en varios municipios, lo que es aquí en el municipio de Durango y en Pueblo Nuevo, los que más tienen cabañas”, señaló Campuzano González.

”De la última vez que nos nevó, yo tuve la oportunidad de ir a unas cabañas y estaba lleno de gente mazatleca, te puedo decir que éramos los únicos de Durango y todos los demás gente de Mazatlán y Culiacán”.

Los precios están bastante atractivos y vamos a tratar de cuidar eso, el crecimiento de las cabañas, porque queremos cuidar lo que es el turismo responsable, tenemos un mantra, el no dejar huella de tu visita lo que era el área de la sierra, recalcó el funcionario estatal de Durango.

“Mientras más hagamos crecer lo que son las cabañas, más vamos a estar ocupando el espacio de la vida silvestre, vamos a estar cuidando el crecimiento de las cabañas”, afirmó.

”Nunca van a hacer suficientes las cabañas, es como por ejemplo cuando tienes los eventos igual en Mazatlán, que se llenan en Semana Santa, que la gente se queda con las ganas de ir a Mazatlán, no hay capacidad suficiente para albergarlos, es igual aquí en Durango, en la época de frío la gente viene y visita las cabañas, siempre habrá quién no alcance las cabañas, pero por la misma demanda”.

Desarrollan nuevos destinos

El subsecretario de Promoción de Turismo de Durango, Jorge Campuzano González, dio a conocer que están desarrollando nuevos destinos.

”Anteriormente eran las cabañas y la ciudad de Durango como atractivo turístico, acabamos de lanzar un nuevo producto que se llama Destinos Durango, son cinco municipios que vamos a empezar a trabajar de una manera turística para tener una oferta mayor a la gente que nos visita, son municipios muy bonitos, muy interesantes como es Lerdo, Pueblo Nuevo, Canatlán, San Juan del Río y Nuevo Ideal”, informó.

”Para lo que es el programa Destino Durango se hizo una convocatoria para que pudieran participar todos los municipios del Estado, este proyecto es el preámbulo para futuro, a poder formar parte de los pueblos mágicos y todos aquellos que cumplieron quedaron dentro del proyecto, lo que no cumplieron con toda la documentación no quiere decir que ya no a participar en este proyecto de Destino Durango”.

Campuzano González dijo que las cabañas son uno de los atractivos de Durango y Durango es el corazón de México.

“Nosotros somos el corazón de México, entonces, Durango es el estado en forma de corazón, tenemos una ciudad colonial, con la Catedral más antigua del norte de la República Mexicana, no es solo que la sierra sea el principal atractivo de Durango”, recalcó.

”Aquí lo que es la ciudad de Durango tenemos lo que son nuestros pueblos mágicos lo que son Nombre de Dios y Mapimí, el puente colgante de madera más grande de Latinoamérica. Tenemos cosas preciosas que vamos a desarrollar en los pueblos de Destino Durango”.