Respecto al Impuesto al Hospedaje del 3%, enfatizó que se busca democratizar el gasto para que sea distribuido en la entidad; con la reforma al artículo 33 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, se dará mayor certeza en la distribución del gasto en promoción y apoyo en el desarrollo turístico de los 18 municipios.

También habló de la promoción que se hizo el 2022, tanto en destinos nacionales como extranjeros.

Con relación a Pueblos Mágicos, siguiendo las instrucciones del gobernador Rocha Moya, se les ha dado una mayor atención, impulsándolos con mayor promoción.

En este caso, destacó que El Fuerte recibió el nombramiento de Best Village of the World 2022, que otorga la Organización Mundial del Turismo, realizando la Sectur el video y apoyó al Municipio en la tramitología para la postulación.

Benítez Torres apuntó que en el Distintivo Estatal de Pueblo Señorial se trabaja en el lanzamiento de una nueva convocatoria. Durante todo el año pasado se brindó asesoramiento a diferentes Municipios.

Entre otros de los programas realizados, se hizo la entrega de 103 Distintivos, además de 151 cursos-talleres, capacitando a 3,345 personas en todo el estado, así como la Primera Expo Artesanos de Sinaloa.

El funcionario estatal aseveró que el turismo inclusivo es importante para la Sectur, por ello se promovió la capacitación en conjunto con la Asociación Nacional de Comercio y Turismo LGBTTIQ+ de México, y ahora Sinaloa cuenta con el primer clúster especializado en temas de turismo y romance para dicha comunidad.

Así mismo se trabaja en un proyecto regional con BC, Baja California Sur, Sonora y Nayarit, quienes en conjunto lanzamos la marca turística de Mar de Cortés, para potenciar un área de influencia interestatal.

Comentó que el proyecto turístico más ambicioso que se aperturará este año es el Nuevo Acuario Mar de Cortés. Se tiene como fecha tentativa de inicio de operaciones el 1 de abril próximo.

“Aunque se han logrado avances en el sector, falta mucho por hacer para lograr que esa riqueza que genera el turismo en el estado se traduzca en beneficio para todos los sinaloenses”, puntualizó.