Las posturas de Trump están alineadas a las necesidades del mercado antes descrito: detener la migración, proteccionismo para productos y empleos del país, prohibir transiciones de género, entre otras. Éstas forman parte de los criterios con los cuales el mercado objetivo toma sus decisiones de voto. Trump, con sus posturas, atiende las necesidades del mercado meta

Hoy por la mañana revisaba, con mi café de las 5:30 am, las noticias del día. A pesar de hacerlo diariamente, no había visto encuestas presidenciales para Estados Unidos. ¡No lo podía creer! A pesar de las acusaciones y los cargos legales que ha enfrentado Trump en los últimos meses, incluidos conspiración para defraudar al gobierno y obstrucción corrupta de un procedimiento oficial. Pese a todo, de acuerdo con una encuesta de intención al voto del New York Times, ambos contendientes se encuentran empatados con un 43 por ciento, dejando a un 14 por ciento declarado de no apoyar a ninguno de los dos.

¿Cómo es posible que esté pasando esto?

Encontré los siguientes tres factores estratégicos que sustentan el 43 por ciento de Trump:

Mercado objetivo.

Tiene una visión clara de su mercado objetivo. La popularidad de Donald Trump proviene, en parte, de su capacidad para atraer a votantes conservadores con fuertes sentimientos nacionalistas y preferencia por políticas proteccionistas. Aquellos que ya habían adoptado una ideología conservadora o luchaban con dificultades financieras encontraron en él un líder. A pesar de la debilidad de Trump entre los votantes latinos, ha logrado ganarse a mujeres, estudiantes universitarios y afroamericanos.