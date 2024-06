Paola Traverso

La base de la continuidad

El primer andamio es la institucionalización, me refiero a la creación de estructuras y procesos que superen la idea individual de los miembros de la familia. Es decir, resulta indispensable la elaboración de políticas y procedimientos de gobierno corporativo, la definición de roles y la implementación de sistemas para tomar decisiones con transparencia. Al institucionalizar la empresa, se asegura su continuidad más allá del círculo exclusivamente familiar, además se promueve la profesionalización y la eficiencia operativa. Puntualizando de esta manera una forma efectiva de sucesión y reduciendo conflictos entre familiares y colaboradores.

Un equilibrio delicado

Uno de los desafíos más grandes es mantener el poder en manos de la familia, pero sin por ello comprometer el éxito y la sostenibilidad de la empresa, me refiero a un equilibrio entre la participación de los familiares y la incorporación de profesionalismo externo. Se debe fomentar un ambiente empresarial basado en el trabajo, el mérito, donde las capacidades sean el criterio para asignar puestos importantes. También es esencial que los familiares se comprometan seriamente, algunas veces esta importancia recae sobre un miembro de la familia que representa los intereses y conveniencias de la compañía, como una fuerza de gravedad, siendo este sujeto un eje integrador.

Visión y adaptabilidad

Disciplina: la clave

La disciplina es el último pilar, muy importante pues sostiene a los demás aspectos de una empresa. Implica mantener enfocados los objetivos más allá de los problemas y complicaciones que puedan surgir. Requiere un compromiso, valores, principios y la toma de decisiones difíciles cuando sea necesario. La disciplina ayuda a mantener el rumbo cuando enfrentamos etapas de adversidad sin comprometer parámetros éticos, permite construir una empresa familiar sólida y perdurable.

Al enfocarnos en estas bases, podemos erigir una empresa exitosa. La certeza de aplicar correctamente la noción del tiempo nos ayudará a no perder la confianza en el proyecto familiar, no es un “vuelva mañana” es un trabajo sostenido desde el principio y hacia el futuro. “La clave no está en gastar el tiempo, sino en invertirlo”. Stephen R. Covey.