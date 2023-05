MAZATLÁN.<- Ante el manejo de la macroeconomía que se ha hecho muy bien, la inflación que ya viene controlándose un poco y a pesar de las circunstancias mundiales que se pudieran presentar, a México le espera un 2023 de crecimiento económico importante, manifestó la ex Secretaria de Economía del Gobierno federal, Tatiana Clouthier Carrillo.

“La parte macroeconómica en el País ha estado de una manera extremadamente bien manejada, con toda esta parte del nearshoring se espera o la expectativa de crecimiento, a pesar de la inflación que ya vienen controlándose un poco y a pesar de las circunstancias que se tienen en donde pudiera o no avecinarse una recesión en Estados Unidos y por ende en el mundo, que todavía no la han ubicado si sucederá o no y si será muy leve, que eso es lo que dicen, a México le espera un 2023 de crecimiento importante”, añadió Clouthier Carrillo en entrevista, en el evento del InfoAgro Exhibition 2023, en Mazatlán.

“En los peores números que han dado han estado hablando de un 1.6 por ciento (de crecimiento económico), Hacienda todavía lo estira hasta un 2.8, el año pasado todos los datos que han dado han estado terminando por encima de lo pronosticado”.

También dijo que en el tema de la inflación, el Presidente de la República lo ha estado manejando a través del área de lo que viene siendo la Secretaría de Hacienda, pero el responsable del tema inflacionario es Banco de México.

“Sin embargo, el Presidente ha tenido muy claro que a quien más afecta la inflación es a la gente con menores recursos e hizo un programa integral en el que participó Sagarpa, donde participó el SAT, donde participó Hacienda, la Secretaría de Economía y los empresarios y ha habido un apoyo de los empresarios de una manera muy solidaria”.

Recordó que primero el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio un apoyo universal al subsidio de las gasolinas a partir del Impuesto Especial Sobre Bienes y Servicios, por otro lado, se tomaron 24 productos de la canasta básica y de esos lo que se hizo fue quitar aranceles donde había que quitarlos, abrir la puerta del País para que vinieran cupos de esos productos y con eso bajar el precio de algunos de ellos en donde hubiera espacio para los cupos.

“Y por otro lado hacer convenios y convenir con los mayores comercializadores si así fuera la palabra, de estos productos y algunos productores, estamos hablando de atún, estamos hablando de arroz, estamos hablando de frijol, la servilleta, el papel del baño, el huevo, eran 24 productos y lo que hicieron es establecer un margen o un compromiso para que la canasta básica en un paquete integral no tuviera una variación final y no me acuerdo cuál fue el precio final si quedó en mil 100, eran mil 29, mil 100, no me acuerdo el precio ahorita”, expresó.

Cada lunes el Procurador Federal del Consumidor informa cuál ha sido el movimiento de esos 24 productos de la canasta básica y por otro lado el Banco de México ha estado haciendo lo que cree que le corresponde en términos de tasas y si se empieza a ver pues la inflación ha ido cediendo, de manera lenta, pero ha ido cediendo, se empezó el año con un 7 y feria o con un 8 y feria y ahorita está en 6.25 por ciento.

“No quiere decir que el reto no está ahí, no quiere decir que la inflación no está latente todavía en unos productos mayor que otros, más ha empezado a ceder no solamente aquí sino en el resto del mundo”, recalcó en la entrevista este jueves en Mazatlán en donde disertó la conferencia “México y su campo. Retos y oportunidades”, como parte de InfoAgro Exhibition, que se realiza del 24 al 26 del presente mes en el Centro de Convenciones de Mazatlán.

Precisó que en Nuevo León donde radica y en toda la zona fronteriza dicen los desarrolladores industriales que la caja registradora no deja de sonar porque están entrando empresas que están vendiendo terrenos para que se instalen nuevas empresas, hay un empleo pleno, se tienen tasas de desempleo de 2.9 por ciento, se escucha que algunos productores agrícolas no están teniendo acceso a trabajadores, entre otros puntos, el turismo está recuperándose.

Ante los próximos periodos electorales en México y Estados Unidos manifestó que normalmente cuando vienen periodos electorales la gente tiende a contraerse en términos de economía de cómo gastar menos, se pone más cautiva y esto podría suceder, no obstante, por otro lado, la relocalización de empresas está y seguirá creciendo en el País, hay una lista de 114 empresas que están por venirse al País y eso estará moviendo la economía.

Las próximas elecciones

La ex Secretaria de Economía del Gobierno federal, Tatiana Clouthier Carrillo, también dio a conocer que lo que ha estado oyendo y lo que ha estado viendo en las encuestas es que todo parece indicar que en el Estado de México la Gubernatura la ganará casi dos a uno Delfina Gómez con el Movimiento de Regeneración Nacional y que en Coahuila hay una dificultad y quien parece que va a ganar, a partir de la división que se dio en Morena, quien lleva una ventaja es Manolo Jiménez, (el candidato de la Alianza por la Seguridad, integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática).

Por ello recalcó que primero se debe esperar a que pase esta elección en esos dos estados para vislumbrar lo que sigue en el 2024.