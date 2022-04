Venta masiva de treasuries

El mercado evalúa que la inflación en China resultó por encima de lo esperado, en medio de una tendencia global de presión de precios relacionada con energéticos, materias primas y cadenas de suministro. El gigante asiático se enfrenta, además, a nuevos brotes de Covid-19

Iniciamos ayer la semana con una jornada negativa para las principales bolsas de valores del globo. Los principales índices del mercado de valores estadounidense empeoraron el ánimo conforme avanzó la sesión del lunes, más por expectativas de información que será dada a conocer en la semana que por datos propios del día. El Dow Jones presentó su primera caída en tres sesiones, mientras que el Nasdaq y el SP500 retrocedieron por cuarta vez en cinco días. El SP500 presentó su peor desempeño en cinco semanas y el Nasdaq ha perdido 7.7 por ciento en las últimas cinco jornadas.

El mercado evalúa que la inflación en China resultó por encima de lo esperado, en medio de una tendencia global de presión de precios relacionada con energéticos, materias primas y cadenas de suministro. El gigante asiático se enfrenta, además, a nuevos brotes de Covid-19. El dato de inflación para Estados Unidos será dado a conocer hoy y el consenso de analistas espera nuevamente niveles récord, lo que además del propio deterioro económico que significa alimentar la agresiva visión de la Reserva Federal sobre normalización monetaria. En la unión americana la tasa de interés de los Bonos del Tesoro a 10 años cotizaba al alza por encima de 2.75 por ciento, cerca de máximos de tres años.

Por otro lado, esta semana comenzará la temporada de reportes trimestrales del primer cuarto del año, con los números de los grandes bancos estadounidenses. La guerra europea no ha dado buenas noticias, con Rusia aumentando ataques al este de Ucrania, país que, de acuerdo con diversos medios, pidió nuevamente ayuda a occidente y dijo que el conflicto está lejos de terminar. Además, la Unión Europea podría preparar nuevas sanciones contra Rusia, lo que debilita las perspectivas económicas regionales e incluso globales.

En México, las bolsas no lograron desprenderse de la aversión al riesgo mostrada la semana pasada y continuaron cediendo terreno este lunes, de cara a nueva información económica y corporativa. Los indicadores presentaron su sexta caída consecutiva, algo que no sucedía desde noviembre de 2021. La semana pasada fue la peor de las últimas once para las bolsas mexicanas. El mercado incorpora que la producción industrial de México cortó en febrero una racha de cuatro meses de alza, arrastrada por sectores como la minería y la construcción.

Además, esta semana podría avanzar la reforma eléctrica impulsada por el Presidente López Obrador, que genera desconfianza entre los capitales por la transgresión a inversiones previas y el respeto a contratos. En el ámbito internacional, China dio a conocer una inflación por encima de lo esperado y los analistas esperan que Estados Unidos dé a conocer hoy nuevamente un avance generalizado de precios récord. Ello presiona las perspectivas de políticas monetarias tanto regionales como locales, con un Banco de México que parece tener menos margen de maniobra que la Reserva Federal.

En asuntos energéticos, observamos que los precios internacionales del mercado cayeron en cuatro de las últimas cinco sesiones, tras una semana en que grandes naciones dieron a conocer sus planes para liberar volúmenes récord de crudo y productos derivados del petróleo de las existencias estratégicas. Así, el precio del contrato de mayo del barril de petróleo estadounidense, West Texas Intermediate, cayó 3.96 dólares para cerrar en 94.29 dólares, mientras que el precio del contrato de junio del crudo europeo, Brent del Mar del Norte, bajó 4.32 dólares para llegar a los 98.48 dólares el barril. Las medidas pronunciadas la semana pasada por lo miembros de la International Energy Agency tienen como objetivo compensar un déficit en el crudo ruso después que Moscú fuera golpeado con fuertes sanciones por su invasión de Ucrania.

Por otra parte, un ejecutivo de la Unión Europea está redactando propuestas para un posible embargo petrolero de la Unión Europea a Rusia, dijeron el lunes los ministros de Relaciones Exteriores de Irlanda, Lituania y los Países Bajos, aunque todavía no hay un acuerdo para prohibir el crudo ruso. Por otra parte, los analistas siguen sopesando que los cercos sanitarios en China siguen afectando a las expectativas de demanda mundial de crudo.

En temas cambiarios, tenemos que la moneda mexicana tuvo su mejor día en dos semanas y sumó tres sesiones de ganancia ante el dólar estadounidense, en medio del recelo global causado por el aumento de las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense y perspectivas inflacionarias al alza. De acuerdo a los registros de Banco de México, el peso mexicano ganó ayer poco más de once centavos para cerrar en 19.92 pesos por dólar. Por su parte, el Índice Dólar, o DXY, el cual rastrea el comportamiento de la divisa estadounidense frente a una canasta de seis monedas, avanzó 0.2 por ciento para operar en 99.96 unidades.

La debilidad de los mercados pudo atribuirse particularmente a la venta masiva continua de los bonos soberanos estadounidenses, cuyo rendimiento alcanzó su nivel más alto desde enero de 2019. Dicho movimiento responde a que los operadores del mercado se han apresurado a descontar el riesgo de mayores aumentos de tasas por parte de la Reserva Federal, de hasta 50 puntos básicos, en las reuniones de mayo y junio. Según algunos analistas, debido a los riesgos al alza para la inflación, el mercado sigue especulando sobre la posibilidad de que la Reserva Federal suba su tasa de interés a un ritmo más acelerado durante el año. Sigamos atentos; nos vemos el próximo martes.