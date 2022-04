AMLO busca modificar una Ley que dejó Carlos Salinas para salvar el ‘oro blanco’

Texto: Valeria González Cervantes

MÉXICO._ Conocido como el “oro blanco” por ser el mineral del futuro, el litio es una de las piezas clave dentro de la iniciativa de Reforma constitucional Eléctrica enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y que de no ser aprobada el plan B sería modificar la Ley Minera, una cuestionada legislación aprobada en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. El Presidente López Obrador anunció el miércoles que ya había firmado la propuesta de reforma a esta Ley Minera para que, en caso de que no se apruebe la Reforma Eléctrica, se presente de inmediato y proteja al litio, que sólo podrá ser explotado por el Gobierno de México, como en su momento lo hizo Lázaro Cárdenas con el petróleo o Adolfo López Mateos con la electricidad. Se trata de un plan B del Presidente de México. En su conferencia del martes desde Palacio Nacional recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la Ley de la Industria Eléctrica. Y si no se alcanza la votación necesaria para la aprobación de la reforma se enviará “de inmediato, al día siguiente”, una iniciativa para modificar la Ley Minera, que requiere sólo mayoría simple para establecer que el litio queda para ser explotado por el Estado mexicano. El miércoles lo repitió en el mensaje de los 100 días de su cuarto año de Gobierno y agregó: la iniciativa ya fue firmada. El Gobierno de México requiere dos terceras partes de los votos de los legisladores para la Reforma Eléctrica. Es decir, necesita votos de la oposición. Pero PRI, PAN y PRD ya anunciaron que todos sus diputados votarán en contra. Con todo y sus aliados —incluido el del Diputado priista Carlos Miguel Aysa Damas— Morena tiene 278 votos, pero le faltan 56 para obtener la mayoría calificada y aprobar esta Reforma.

“Para esa reforma específica (a la Ley Minera) no se requiere mayoría absoluta, es con mayoría simple, la mitad más uno y estoy seguro que eso lo vamos lograr”, declaró el lunes durante la mañanera, y días después recalcó: “Si no hay dos terceras partes el domingo, porque dominan cabilderos, los coyotes, los intereses extranjeros, si hay traición de los legisladores, ya tenemos respaldo porque acabo de firmar hoy en la mañana la iniciativa de reforma a la Ley Minera, que no requiere dos terceras partes, es mayoría simple, para que el litio quede como propiedad de la nación”. La propuesta del Ejecutivo federal sobre el llamado “oro blanco” plasmó una discusión que había desde 2019 en torno a cómo aprovechar las reservas de litio en México y prácticamente da al Estado el monopolio sobre la explotación de este mineral. En octubre de 2021, la Secretaria de Energía, Rocío Nahle García, dijo para el programa Los Periodistas, conducido por Alejandro Páez y Álvaro Delgado, que la decisión de concentrar la explotación de litio en manos del Estado podría ser tan relevante como lo fue la nacionalización de la industria petrolera con Lázaro Cárdenas. Según el Artículo sexto transitorio del dictamen de esta reforma que será discutido mañana, el cual también prevé fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el 54 por ciento de participación del mercado y el 46 por ciento a la iniciativa privada, “las concesiones mineras ya otorgadas por el Estado Mexicano y por las cuales ya se está explorando y/o explotando oro, plata, cobre y otros minerales se conservan en los términos que fueron otorgadas. Sin embargo, éstas concesiones no amparan la explotación y producción del litio”.

“A las concesiones mineras ya otorgadas por el Estado Mexicano y en las que a la fecha existen antecedentes de exploración de litio debidamente avalados por la Secretaría de Economía, no les será aplicada la restricción referida en el párrafo anterior”, recalca el artículo. Al mismo tiempo dentro del punto cinco del dictamen se explica y recalca que sobre la nacionalización del Litio y otros minerales “la iniciativa de modificación constitucional propone la reforma al párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución, para que el litio y los demás minerales considerados estratégicos no sean objeto de concesión, vinculado a lo dispuesto en el artículo transitorio correspondiente que determina que las concesiones vigentes de oro, plata, cobre y otros minerales, no amparan la explotación y producción de litio, en el entendido de que a las concesiones vigentes en que existan antecedentes de exploración de litio avaladas por la Secretaría de Economía, no les aplicará le exclusión previa”. “El hecho de que la iniciativa atribuya ese carácter estratégico al litio y a los minerales vinculados a la transición energética y que determina la ley, implica que dichos elementos y las actividades económicas correspondientes se encuentran vinculadas a la seguridad nacional, al interés general y al beneficio social básico para el desarrollo; por lo cual en esas áreas o materias la asignación de permisos o concesiones se encuentra sujeta a un estatuto de derecho público, siendo en esencia el Estado el que realice las actividades”, se lee en el documento. En entrevista con SinEmbargo, el Diputado morenista Cuauhtémoc Ochoa Fernández dijo que los esfuerzos que se están emprendiendo desde la Presidencia para que el litio sea únicamente de aprovechamiento nacional significa que el país tenga mayores recursos para incluir en el Presupuesto Federal y con ello destinar mayores recursos a temas como la salud, educación y programas sociales, al mismo que se genere una mayor inversión en la economía mexicana. “Hay que ser patriotas en lo que se tiene como mexicanos y de esa manera buscar los mecanismos para poder explotarlos y recibir los beneficios que conlleva hoy el litio, que es un mineral que se utiliza en muchas actividades industriales: en las computadoras, en los celulares, los coches, las pilas; y que tiene un enorme potencial de demanda y ahí es como México tiene que generar las condiciones para tener esos recursos”, comentó para este medio. El legislador que también forma parte de la Comisión de Energía enfatizó que en este tema la oposición no se ha mostrado en contra, ya que entienden los beneficios que tendría esta reforma para la economía nacional. “El tema del litio no es un tema que tenga controversia entre los diferentes grupos parlamentarios, que es un tema en el cual todos de acuerdo, y creo que en ese sentido el Presidente no tendrá oposición para generar un mecanismo para poder hacer que el litio sea propiedad del Estado, en cuestión del litio no hay objeción real”, destacó. Aunque legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) coincidieron en que en materia del litio no tienen una divergencia, expresaron que esto no impulsará que se apruebe la Reforma Eléctrica, y que en todo caso, el tema del litio debería tener una discusión separada de lo que se planea hacer con la CFE. El Diputado del PAN Santiago Torreblanca dijo en entrevista con SinEmbargo que el bloque de “Va por México” considera que México sí debe cuidar del litio, pero que no puede excluir la inversión extranjera para la exploración de éste, ya que el Estado no cuenta con los recursos suficientes para hacerlo por sí solo.

Bajo esa línea, compartió que la oposición propondrá esquema de rondas, muy parecido a como es el petrolero, para que México tenga un “ganar-ganar”. “Así como hay rondas petroleras, haya rondas de litio y con esos si mantienes una rectoría del Estado y un control, pero no le cierras las puertas a la inversión privada, porque son inversiones de altísimo riesgo. El Estado no puede apostar los recursos de la nación en explorar litio, porque son apuestas, son apuestas como las de Las Vegas (EU). Estas apostando con dinero ajeno, estas apostando con dinero de los mexicanos y si ganaste que padre, pero si perdiste le haces un boquete a las finanzas públicas. Aquí es, es el particular el que apuesta y si perdió, perdió el particular, los que están invirtiendo, y aún así el Estado mexicano ganó porque durante la exploración contrataron gente, pagaron impuestos, generaron empleo, etcétera”, refirió. El legislador blanquiazul agregó que el Gobierno mexicano podría cometer un error al dejar fuera la inversión extranjera y que podría verse en un caso similar al de Bolivia. “No se puede decir ‘que no se meta el sector privado y que no extraiga el litio’, porque nos puede pasar como Bolivia, y ojo: Bolivia la tiene fácil, porque lo tiene en sales y nosotros lo tenemos en arcilla. Si Bolivia teniéndolo facilito no han podido ganar dinero de ahí, imagínate nosotros”, sostuvo. Por su parte, la Diputada del PRI Montcerrat Hernández recalcó la importancia del litio, principalmente en la industria tecnológica, pero debido a ello dijo a este medio que no podía tomarse a la ligera, por lo que si bien defendió que la postura del partido es “defender lo que es de México”, si deben llevarse a cabo con los empresarios que tienen el capital de extracción de este recurso natural y llegar a una mediación para saber cómo se controlará y cómo se beneficiará al país. “Nuestra postura en este momento es defender lo que es de México, lo que es de los mexicanos y a través de ahí tomar decisiones a futuro. No podemos tomar partida sobre el tema del litio cuando tenemos que revisar una reforma eléctrica integral”, comentó en entrevista. Al igual que su compañero de “Va Por México”, Hernández expuso que el litio puede obtener una regulación con extranjeros similar a la del mercado petrolero, para que se tenga la mayoría de los beneficios posibles, teniendo inversión extranjera al mismo tiempo que México obtiene ganancias. Ambos legisladores comentaron que habrá que revisar que, de no ser aprobada la Reforma Eléctrica, la modificación a la Ley Minera no sea violatoria de la Constitución, pero que tampoco separe por completo la inversión extranjera. “Es un tema completamente diferente [a la Reforma Eléctrica], al final de cuentas es un tema del que no se puede aprobar la Ley general porque eso está dentro de las cosas secundarias, entonces yo creo que con la importancia que tiene el litio, tiene que tener su propia regulación y su propia valuación porque tiene que verse cómo se está haciendo y qué necesitamos para mejorarlo y qué necesitamos para explotarlo”, comentó la Diputada Montcerrat Hernández.

EL LITIO MEXICANO Las principales reservas de litio en el mundo están en el triángulo que forman Bolivia, Argentina y Chile, pero en 2009 se anunció que en Zacatecas y San Luis Potosí fue descubierto uno de los mayores yacimientos de litio y potasio del mundo, lo que colocó a México como uno de los 11 principales países en extraerlos, refirió la UNAM ese mismo año. De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, actualmente México importa litio principalmente de Chile, Eslovenia y Estados Unidos. Pero la intención del Gobierno mexicano es convertirse en uno de los principales productores de este mineral. Si bien México explora desde 2015 yacimientos de litio en Sonora, Jalisco y Puebla –a través del Servicio Geológico Mexicano (SGM)–, también empresas de Canadá, Reino Unido, España y Australia tienen exploraciones por su cuenta de litio-potasio y carbonato de litio en Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila y Baja California, reporta la Dirección General de Desarrollo Minero de la Subsecretaría de Minería. El proyecto de la estadounidense Pan American Lithium en Baja California se postergó. “De los 31 proyectos registrados, la canadiense OrganiMax Nutrient Corp tiene 15 por concesiones de salares de potasio y litio que comprenden más de 424 mil hectáreas en Zacatecas, San Luis Potosí y Coahuila, expone en su página. Pero de estos 31 proyectos de 10 compañías de capital extranjero en territorio nacional, sólo los de tres empresas están en exploración, reveló un informe de las organizaciones GeoComunes, MiningWatch Canadá y REMA. Las activas son las canadienses Organimax y One World Lithium, y la británica Bacanora Lithium. El resto está sin actividad y un proyecto, el de la canadiense ZEOX, abandonado. En agosto de 2019, Mining Technology publicó una lista de los 10 proyectos mineros de litio más importantes del mundo y colocó al de Sonora en primer lugar. Este proyecto de litio es desarrollando en conjunto por Bacanora Minerals (con 77.5 por ciento de participación) y Ganfeng Lithium (con el 22.5 por ciento). Mining Technolog estima que la mina tiene reservas probadas de alrededor de 243 millones 800 toneladas de litio, por lo que su vida útil es de 19 años. En 2020 más del 30 por ciento de la producción del litio se puso en pausa por la baja en los precios, y hasta octubre de 2021 cada tonelada de este mineral costaba alrededor de 7.5 millones de dólares, mientras que tres años antes estaba en 15 millones de dólares, explicó el vocero de Bacanora. La firma Organimax, que tiene 15 proyectos en Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí con siete concesiones a lo largo de más de 325 mil hectáreas, no distingue para sus accionistas en la bolsa de Toronto-Ventura la diferencia entre las concesiones “en trámite y las vigentes”, lo cual crea una falsa idea del tamaño del proyecto a los posibles inversores al plantear un área de exploración mucho mayor de la existente. Sólo ha realizado análisis en tres de sus 15 proyectos. Tiene apenas 2.5 millones de dólares en bienes y activos, y maniobra con pérdidas operativas todos los años. En la misma zona existen también cuatro concesiones vigentes de 10.5 mil hectáreas de la empresa australiana Zenith Minerals y dos concesiones de la empresa británica Alien Minerals. Sin embargo, los proyectos de ambas empresas no tienen actividades por el momento y se encuentra muy poca información por parte de estas empresas con respecto al avance de estas actividades. Otro proyecto de extracción de litio en fase avanzada es del Salar del Diablo de la empresa canadiense One World Lithium, una empresa minera junior canadiense. Vende acciones en la bolsa de Acciones Canadiense, de poca relevancia comercial; y tiene una deuda acumulada de 18 millones de dólares canadienses.

CONCESIONES PREVIAS NO HARÁN QUE SE EXPLOTE LITIO MEXICANO En febrero de 2022, López Obrador avisó que su Gobierno no permitirá a extranjeros explotar litio aunque tengan concesiones previas, aunque en un primer momento (cuando se envió la propuesta de reforma en septiembre de 2021) había prometido respetar las concesiones otorgadas en sexenios pasados. Durante su conferencia de prensa del pasado 2 de febrero el mandatario argumentó que los permisos de explotación minera no se dieron para litio, sino para otros minerales, luego de que criticara la aprobación de la fusión entre la empresa Bacanora Lithium, con sede en Reino Unido, y la china Ganfeng Lithium para explotar el mineral en el estado de Sonora, en el noroeste del país, donde se estima que hay uno de los yacimientos más grandes del mundo. “Cuando se entregaron esas concesiones, no era litio, era para la explotación de minerales y el litio es otra cosa. Es un mineral estratégico y es de la Nación, no es como el oro, no es como la plata, no es como el cobre, es otra cosa”, declaró el Presidente en su rueda de prensa diaria.

“Además, adelanto, vamos a crear una empresa de la Nación, de México, para el litio, entonces no queremos ser territorio de conflicto de potencias, ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos. México, nuestra soberanía”, manifestó. En aquel momento, el Jefe del Ejecutivo arremetió contra la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el órgano autónomo antimonopolios, por aprobar la concentración de las empresas mineras en Bacanora, Sonora. La Cofece ha argumentado que “la Constitución y sus leyes reglamentarias permiten inversión nacional e internacional en el mercado de la concentración analizada”. Pero el Presidente respondió que “amerita hasta una investigación a quienes dieron ese permiso, esa autorización”. “¿Cómo en sigilo llevan a cabo esta operación y comprometen el litio nuestro?”, cuestionó. La mañana del 13 de abril, el Jefe del Ejecutivo recordó que el que la Suprema Corte no haya declarado inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, va a “ayudar” a implementar su modelo energético. “Para declarar inconstitucional una Ley se requieren dos terceras partes en la Suprema Corte y con cuatro ya no pasa, y se consiguieron los cuatro porque a los otros los vieron más de una vez, los entrevistaron y no pasó. No pasó, pero con cuatro se logró que declararan constitucional la Ley Eléctrica y con esto ya tenemos los elementos básicos para garantizar que no nos falte la luz y que no aumente el precio de la luz”, celebró frente a la prensa.