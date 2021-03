Ancianos de poblaciones callejeras: incertidumbre frente a la vacunación

“Es lamentable que no exista otro esfuerzo para invitar a que las personas se vacunen. De la gente que hemos visitado, algunos sabían de la vacuna pero nadie les ha explicado nada más. El miedo a la vacuna es un tema sensible. Sigue habiendo desinformación sobre la importancia de las vacunas, la prevención. La información tiene que ser una política de Estado”, explica el director de El Caracol.

Sergio Vera no está seguro de por qué usa cubrebocas. Se lo pone cuando va al mercado de la Merced, para evitar “enfermedades de la boca” pero no sabe nada del virus que corre, desde hace casi un año, en México. Tampoco cuenta con documentos de identidad. Perdió sus papeles en Nayarit, licencia, acta de nacimiento y todo.

“En el módulo del INE me dijeron que yo ya estoy para el panteón, que ya para qué”, cuenta Angelita. Sin embargo ella está firme en conseguir su credencial, no solo por la vacuna, sino porque lleva meses pidiendo al Estado el apoyo económico que le corresponde por ser adulto mayor.

Tanto a Ángela como a su hijo les robaron sus credenciales en el transporte público. Su hijo ya logró recuperarla pero ella desde hace tiempo ha intentado reponerla. Al no contar con acta de nacimiento no ha tenido éxito.

“A pesar del esfuerzo que se ha hecho porque la gente tenga acta de nacimiento en el país, existe una gran cantidad de niños, niñas y personas mayores que no cuentan con acta de nacimiento. Ya sea porque fueron registradas hace muchos años o porque nunca la tuvieron. Que no exista ahorita mismo una campaña importante para registrar o actualizar los datos de todas las personas lo vuelve una limitante”, denuncia Enrique.

Sin embargo, durante esta primera semana de vacunación se dieron varias quejas en este aspecto, personas que no llevaban INE no pudieron vacunarse.

Hay adultos mayores que, a diferencia de Ángela, terminan aceptando esta creencia de que ya están viejos. Esto le pasó al señor Gerardo Martínez, habitante del centro histórico. Con 78 años no ve sentido en ponerse la vacuna porque ya se siente viejo. Esta es una de las tres principales creencias que las brigadas de El Caracol han encontrado entre personas de la tercera edad que viven en las calles.

“La primera es que es una vacuna que los quiere matar. Que el gobierno está matando a las personas mayores y ese es el miedo. La segunda es que la vacuna no sirve, que no les hará nada porque para colmo, la información de que hay tres vacunas les hace creer que si hay tres es porque no sirve. Y la que más me duele es que ya están grandes y pues ya, como el señor Gerardo. Ese sentimiento de aceptar lo que venga, habla de un nivel de desprotección muy alto”, cuenta Luis Enrique Hernández.

Hasta ahora no se han encontrado casos de Covid-19 en poblaciones callejeras pero en caso de que suceda implica una emergencia grande debido a que viven una mayor vulnerabilidad.

En cuanto a su derecho a la vacuna se han encontrado con varios obstáculos. Como en el caso de Ángela o Sergio, muchos no tienen INE, acta de nacimiento, menos teléfono o dirección, y hay quienes a pesar de proporcionar sus nombres completos, fechas y lugares de nacimiento, no aparecen en la base de datos del CURP.

“A las comunidades rurales van los servidores de la nación, pero ¿qué pasa con las poblaciones callejeras?” se preguntan los integrantes de El Caracol, quienes ven que con la metodología de registro del Gobierno de México las poblaciones callejeras quedan automáticamente excluidas.

A dos semanas de iniciar los registros Elizabeth Valencia, integrante de la brigada, siente felicidad por los seis folios que consiguieron.

“Algunas personas piensan que una o dos personas registradas son muy pocas pero para nosotros es un logro que podamos registrar a personas de población callejera que están interesadas en la vacuna. Las personas que sí pudimos registrar nos lo agradecen y sienten el apoyo que les recuerda que no están solas”, comparte.

Pero a pesar de este granito de arena lo que más notan es la exclusión.

“Estamos hablando de que la pandemia está causando estragos en muchas vidas y no debería haber un registro así porque quedan excluidas cualquier cantidad de personas. El derecho a la salud es un tema sensible porque tiene que ver con la vida. Me parece aberrante que un trámite administrativo impida que estas personas que estamos visitando en la calle, con un nivel de vulnerabilidad como el que estamos viendo, personas que no tienen acceso médico, no tienen el tema preventivo, que tienen enfermedades crónico degenerativas o viven con alguna discapacidad física o mental, necesitan forzosamente su INE o CURP para acceder a su derecho a la salud”, denuncia Luis Enrique Hernández.