$!El descontento de Francia ante el pase sanitario

Los “Sabios” validaron la presentación del pase sanitario para visitantes o pacientes no urgentes en hospitales y asilos de ancianos, siempre y cuando no «dificulte el acceso a los cuidados».

Únicamente hicieron ajustes pequeños a ciertas medidas: anularon el aislamiento obligatorio de 10 días de los pacientes con Covid-19, al considerar que no era “necesario, adaptado y proporcionado”, e igualmente prohibieron el despido de los trabajadores con contrato temporal por incumplimiento de las disposiciones del pasaporte sanitario, pero avalaron la suspensión provisional de aquellos que no respeten las normas.

“La libertad de no deberle nada a nadie no existe. ¿Qué vale tu libertad si me dices que no te quieres vacunar? Si mañana contaminas a tu padre, tu madre o a mí, seré víctima de tu libertad. (...) Y en nombre de tu libertad quizá contraigas una forma grave (del virus) y serás hospitalizado (...) Eso no es libertad, se llama irresponsabilidad, egoísmo”.

Millones quieren vacunarse

A partir de las nuevas medidas anunciadas por Macron, el sitio Doctolib, plataforma para agendar citas médicas y para solicitar la vacunación anti Covid, se disparó en peticiones: en sólo dos días recibió 2 millones de demandas para la primera dosis. Y en sólo dos semanas, a partir del anuncio del Presidente, más de 4 millones de franceses habían sido inoculados. Macron hizo promoción de ese número en su cuenta de Twitter: “¡Todos juntos venceremos al virus! ¡Continuemos!”

Al cierre de la edición, el número de la población vacunada en Francia con al menos una dosis es de más de 44 millones 600 mil personas (66 por ciento de la población) y más de 37 millones tiene ya esquema completo (55 por ciento). Francia cuenta con 67 millones de habitantes.

“Tuvo un efecto el llamado, todos lo vimos”, dice Vignaud, autor de un libro de reciente salida al público llamado Antivax. Historia de la resistencia a las vacunas del Siglo 18 hasta nuestros días, escrito en coautoría con Françoise Salvadori.

“Aquellos que estuvieron vacilando (de no vacunarse) sin saber realmente por qué terminaron por hacerlo. Y los antivacuna están contra el viento porque el hacha les cayó de repente, pues probablemente esperaban estos anuncios para el inicio del año escolar”.

En el Stade de France, justo a las afueras de París, está instalado un centro de vacunación. En breve sondeo con quienes se han formado para recibir el suero, la mayoría lo hace por convicción. Muchos apoyan la estrategia del Presidente Macron, pero una parte considerable está en desacuerdo con “dividir a Francia entre vacunados y no vacunados”. Varios confirman que no era su intención vacunarse, pero “es verano y sin mostrar que estás vacunado prácticamente no se podrá hacer nada”.

El Gobierno quiere tener vacunados para fines de agosto a 50 millones de franceses. Dada la variante Delta, el umbral de inmunidad colectiva se estima ahora en un 90 por ciento de la población (antes era el 70 por ciento). Una cifra que se presume todo un reto... dado que Francia tiene uno de los movimientos antivacunas más robustos de Europa y del mundo.

Las variantes del descontento

- Marchas por toda Francia en contra del pase sanitario, ¿qué pasará con este descontento?-, se le pregunta a Vignaud.

“Difícil decir. Es cierto que el descontento es muy grande, sin duda más grande de lo esperado por el Gobierno. El riesgo político no es despreciable, aún si la mayoría aprueba las medidas. Y en cuanto al beneficio para la salud, pronto sabremos si la variante Delta fue sólo un estallido epidémico final o la primera de una larga serie de variantes más tortuosas para combatir.

En las tres marchas sabatinas masivas que hasta este momento se han organizado tras el anuncio y que han ido in crescendo, la transversalidad y heterogeneidad de sus participantes llama la atención. Pero eso sí: están juntos en su descontento, pero no revueltos en sus concepciones políticas o propuestas de solución.

En las marchas hay antivacunas declarados y quienes creen que el Covid es una conspiración, pero también quienes creen en las vacunas, pero no en los métodos de implementación del gobierno. Hay gente de derechas, izquierdas, centro o los que se llaman apartidistas. Muchos colectivos de los Chalecos Amarillos, que desde que comenzó su movimiento, en 2018, están también ya muy diversificados en tendencias y fuerzas políticas. Todas estas expresiones han salido a las calles los tres últimos fines de semana aunque tomando opuestas rutas para diferenciarse entre sí.

“No al pase de la vergüenza”, “Macron, renuncia”, “Abajo la dictadura sanitaria”, “Vacunado, pero contra el pase”, “Sí al pase solidario”, son algunas de las leyendas y consignas que se pueden ver y escuchar en las manifestaciones.

“A mí ya me dio Covid, no me pasó nada y seguro generé anticuerpos. No me vacunaré y vendré cada que sea necesario a gritarle esto a Macron. Nos queda la resistencia”, dice Jósephine, en una de las marchas.

“No quiero meterle basura a mi cuerpo, es mi elección.”

Políticos de todos los espectros ideológicos no pueden estar ajenos a la jornada de protestas. Marine Le Pen, la dirigente del partido de extrema derecha Agrupación Nacional, ha preferido mantenerse alejada de las manifestaciones de manera presencial, pero ha expresado su preocupación “por la amenaza a las libertades” que significan las medidas tomadas y ha dicho que el gobierno debe escuchar la ‘legítima preocupación expresada, tanto sobre la efectividad como sobre las vulneraciones de la libertad y la igualdad’” que implica el pase de salud.

Por el contrario, Florian Philippot, ex mano derecha de Le Pen y quien abandonó su partido para ahora perfilarse como candidato de Los Patriotas, su nueva agrupación partidista, es el político que más ha aprovechado esta coyuntura y ha sido un asiduo convocante y participante de las marchas.

Para Philippot el pase sanitario representa “la sociedad del Apartheid, de la Separación” y asume que el pase es también ‘un monstruo nacido de dos ideologías inhumanas: el covidismo y el europeísmo’. Y llama “a darle la guerra».

Existe, sobre todo en el bloque de las derechas, un sector que compara las vacunación y al pase sanitario con la etapa de la Ocupación Nazi de Francia, durante la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, relacionan las protestas ante el pase sanitario con las Fuerzas Francesas del Interior (FFI) que resistieron a los nazis. Otros relacionan la estrella de David (que los nazis obligaban a portar a los judíos) con “el estigma de no estar vacunado”. O hay quienes llaman al pase, el ”pase nazi-tario”.

Como parte de este ambiente, un video que se mueve en redes sociales da mucho de qué hablar: en una reciente marcha, ciertos manifestantes insultan a un señor que hace test anti Covid sobre la calle. Mientras jalonean su carpa, le gritan: “colaborador” (la denominación para los franceses que trabajaron con los nazis en la Ocupación) y “asesino”.

Ante este tipo de actos, Jean-Luc Mélenchon, líder de izquierda y dirigente del partido La Francia Insumisa, ha apoyado las manifestaciones, pero desmarcándose del discurso antivacuna y de quienes promueven la relación de vacunación con el nazismo.

El político llamó a sus correligionarios a evitar cualquier paralelismo entre vacunación y el Holocausto.

“No, la vacuna voluntaria no es Apartheid. (...) Les pido que no permitan que se confundan y que nos confundan con términos que consideramos (...) completamente inapropiados, que no describen lo que creemos correcto (...) y empeoran las condiciones de todo debate”. Mélenchon también criticó la decisión del Consejo.

En su cuenta de Twitter escribió que se trató de una “decepcionante decisión” y que “no protege ninguna de las libertades amenazadas por el pase sanitario”.

Pro vacunas, pero anti pase sanitario

No obstante, la existencia de un sector antivacunas en las izquierdas (el llamado estilo “californiano”, gente promotora de un ecologismo radical que colinda con el crudivorismo), en este espectro existe una fuerte crítica a las medidas de Macron, pero no desde la negación de las vacunas (muchos las apoyan) sino dirigiendo sus baterías hacia las consecuencias sociales del pase sanitario.