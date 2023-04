“Sus promesas solo sirven para dividir a quienes viven en estos municipios; llegan como quien vendía humo en el siglo pasado. Sí, están rehabilitando la carretera, la vía del tren y los polígonos de bienestar, pero hasta el momento nadie aquí es socio o se está beneficiando de estos trabajos. En cambio, modifican la relación entre la tierra y las personas, mientras la infraestructura sigue siendo muy pobre. No hay agua, no hay luz, mucho menos recolección de basura”.

“Lo que nosotras estamos queriendo impedir es que se destruya toda esta naturaleza, porque nosotros los mixes estamos muy relacionados con la naturaleza, la apreciamos y la cuidamos. Es nuestro modo de vida” , comenta sobre el bloqueo Concepción Martínez Isabel, ejidataria de la zona que vive junto a las vías y que organizó la toma de las obras.

“Al inicio dijeron que sí iba a ser así, que se iba a tomar en cuenta al municipio y a la autoridad ejidal, pero como cada tres años hay cambios de autoridad ejidal, el que quedó en esta ocasión, pues prácticamente ya no tomó en cuenta esa unidad mi la voluntad de la asamblea. No respetaron el acuerdo de que las obras solo iban a usar 4.8 metros de las vías para afuera; de que no iban a afectar y que si llegasen a afectar, se harían responsables, pero no. Cortaron árboles. taparon arroyos con la grava que sacaron y están afectando los nacimientos de agua”, añade Concepción.

Hasta hace un año, antes de que cambiara la representación ejidal, una de las autoridades que negociaron las condiciones de la obra, el plan incluía la creación de un centro social, una casa de salud con medicamentos suficientes para la población y la creación de un pozo profundo, sin embargo, nada de esto ha llegado. En cambio, desde diciembre de 2022 llegó la marina a encargarse de la obra y de su seguridad. Sus elementos violentan a quienes están en el plantón y los acosan con sus rondines cotidianos, como dice la lideresa ejidal.

Por si fuera poco, ninguna autoridad se ha tomado la molestia de explicar las implicaciones del proyecto en la comunidad. No se les ha informado si el tren va a estar bardeado, a qué velocidad va a pasar ni quiénes podrán utilizarlo; tampoco qué pasará con los cruces de caminos por los que atravesará, mismos que son usados por habitantes de otros poblados cercanos.