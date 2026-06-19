El mecanismo narco que arrasa bosques: cómo llegaron 108 toneladas de cocaína y ketamina impregnadas en madera de Bolivia a Chile

Un nuevo caso expone una conexión entre el narcotráfico y la exportación de madera de la Amazonía y otras regiones de Bolivia. Tras el anuncio en Chile de la incautación de droga más grande de su historia, 108 toneladas de cocaína y ketamina, las autoridades confirmaron que las sustancias se detectaron impregnadas en tablones de madera procedente de Bolivia. No es la primera vez que se detectan cargamentos de narcomadera, una práctica que data de al menos 20 años con la repetición de las mismas rutas. Mongabay Latam accedió a fuentes fiscales tanto en Chile como en Bolivia. Según las pesquisas en Chile, se realizaron 32 envíos desde Bolivia ejecutados por 15 empresas madereras. El total de droga movilizada tiene un valor superior a 8 mil 334 millones de dólares en mercados internacionales, según la investigación. “Son seis meses de investigación desarrollada por la Fiscalía de Arica, la Policía Marítima y el Servicio Nacional de Aduanas de Chile, que culminó con la detección de 45 contenedores contaminados [con drogas] en los puertos de Arica, Valparaíso y San Antonio”, dice el informe elaborado por la Fiscalía de Arica y Parinacota.

En Arica, al norte de Chile, se detectó cocaína y ketamina impregnada en madera.

Los embarques de madera salieron desde distintos puntos de Bolivia, principalmente de los departamentos de Pando, Santa Cruz, Cochabamba, Beni y La Paz. Las cargas tenían como destino puertos de Europa, Norteamérica, África y el Caribe. Los movimientos de contenedores se concentran entre enero y abril de 2026. El primer retiro consignado data del 13 de enero, mientras que el último registro corresponde al 6 de abril. La Fiscalía chilena confirmó en su informe que los grupos de narcotráfico que utilizan los recursos forestales de Bolivia eligen a Chile como país de tránsito debido a la cercanía de sus puertos. “Todos los contenedores vienen de Bolivia y dentro de ese país la zona que más se repite es [el departamento de] Pando, frontera con Brasil [Amazonía]. Es el lugar que más se repite [en la extracción de árboles], pero no es el único y tenemos [también los que salen de los departamentos de] Santa Cruz y Cochabamba”, afirmó a medios locales Mario Carrera, fiscal regional de Arica y Parinacota. El fiscal detalló que el trabajo de impregnación se realizó en los departamentos bolivianos, principalmente en Pando, que es una zona netamente amazónica. “De haber llegado a su destino, la droga tendría que haber sido extraída mediante procesos químicos avanzados que requieren laboratorios especializados”, afirmó Carrera.

Los árboles y el mecanismo Omar Barrientos, abogado experto en temas de narcotráfico, explicó a Mongabay Latam que para realizar el traslado de esta madera impregnada se derribaron por lo menos cinco millones de árboles, que representan a mil 280 toneladas de madera incautada en este operativo en Chile. “Este es un negocio con ganancias millonarias. Son miles de millones de dólares que se están moviendo utilizando los recursos forestales del país”, dijo el experto. El abogado afirmó que las empresas forestales identificadas están legalmente constituidas y fueron utilizadas por grupos criminales para registrar los envíos y cruzar las fronteras de manera formal.

En Pando, al norte de Bolivia, la Fiscalía de ese país realizó allanamientos en aserraderos y empresas madereras.

Las especies de madera utilizadas son el tajibo o lapacho, cuyo nombre científico es Handroanthus o Tabebuia y que se encuentra en los departamentos de Pando, Beni y Santa Cruz, pero también se halló almendrillo (Dipteryx odorata), que en Bolivia se encuentra por lo general en el trópico de Cochabamba, zona donde existen las plantaciones de hoja de coca. Ambos árboles son especies nativas de Bolivia. Un fiscal boliviano consultado por Mongabay Latam explicó que de la madera utilizada se puede recuperar entre 10 y 15 por ciento de la droga impregnada. “Incluso se puede encontrar hasta un 30 por ciento de drogas, depende de la tecnología que utilizan las mafias del narcotráfico”, aseguró. El fiscal añadió que en este caso existe una cadena de ilícitos: primero –dijo- se debe comprobar cómo salió la madera de una zona forestal. Los tablones habrían salido con documentos legales. “Luego hay que verificar los aserraderos donde se impregnó la droga. En este proceso existen algunos [aserraderos identificados] en Pando, la ciudad de El Alto [vecina de la ciudad de La Paz], Santa Cruz y Cochabamba”, informó el investigador. El proceso de impregnación de droga en madera requiere una técnica moderna, lo que hace que sea indetectable a escáneres e incluso al olfato de canes antidroga adiestrados. La droga se impregna en la madera mediante un proceso químico avanzado de absorción que aprovecha la porosidad natural del material. Según la Fiscalía chilena, primero se realiza una fase de deshidratación de la madera, que es sometida a calor extremo para retirar toda su humedad. Luego se pasa por un proceso de vacío y presión, en el que se introduce la droga en estado líquido en los poros y fibras de la madera. Para extraer la droga en el lugar de destino, aplican el mismo proceso de manera inversa. Utilizan solventes químicos, ácidos o bases para disolver la droga y luego separarla de la madera mediante filtrado, cristalización y evaporación.

Empresas en la mira En Pando ya se intervinieron dos aserraderos, donde se secuestraron documentación contable y registros de personal y se realizaron muestras de madera en bruto. “Este tipo de transporte [de madera contaminada] viene desde hace muchos años, pero lo encontrado recién es la mayor incautación de la historia [de Chile] y eso debe preocuparnos a todos”, dijo el fiscal.

En Bolivia se realizan allanamientos a aserraderos para incautar material tecnológico y se toman pruebas para verificar presencia de sustancias controladas.

El presidente de la Cámara Forestal de Bolivia, Pedro Colanzi, afirmó a Mongabay Latam que la magnitud del hallazgo de drogas en maderas y los nuevos métodos utilizados por el narcotráfico requieren una investigación profunda para evitar daños a la industria y a los puestos de trabajo asociados, que según explicó genera 200 mil empleos directos e indirectos en Bolivia. “Nosotros fuimos con el ministro de Gobierno [Marco Oviedo] para pedir que se haga un peritaje internacional de lo que está pasando en Chile. Nuestra sorpresa fue que nos enteramos por medios de prensa y no por canales oficiales sobre este caso. Este peritaje debe identificar a los verdaderos culpables, que deben ser sancionados con toda la rigurosidad de la ley”, aseguró Colanzi. Mongabay Latam envió una solicitud de información al Ministerio de Gobierno de Bolivia para conocer en qué etapa está el proceso de investigación, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta nota. Desde la Fiscalía boliviana informaron que en los allanamientos e incautaciones en aserraderos y empresas madereras instaladas en los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y La Paz se tomaron muestras de las maderas y aspirados para verificar si la droga estuvo en esas instalaciones. “Esto es 100 por ciento trabajo de inteligencia y trabajo investigativo. Ningún hallazgo fue al azar”, declaró el fiscal Carrera en Chile. La verificación técnica corrió a cargo del Instituto de Salud Pública, con apoyo de binomios caninos y tecnología especializada de escáner. Los embarques estaban destinados a al menos 15 países.

En Chile, investigan cómo ingresó la madera contaminada a su territorio.