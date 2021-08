Me decía Martín, director de ventas de una comercializadora de refacciones. “Alberto, me estoy partiendo la m... estoy trabajando al 110 por ciento de intensidad y esto no levanta. No entiendo qué está pasando.

Alberto: “Cuéntame, ¿por qué consideras que estás al 110%?”

Martín: “Llego a trabajar muy temprano, salgo tarde, trabajo más de 40 horas a la semana, a veces salgo muy tarde, preparando presentaciones para dirección y hago juntas diarias con mi equipo de ventas”.

Alberto: “¿Eso es Intensidad para ti?”.

Martín: “Pues claro, cómo no va a serlo si le estoy echando todas las ganas”.

A continuación le expliqué a Martín que si piensa que intensidad es “echarle ganas”, pues hay intensidad que no implica vender más.