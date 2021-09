La democracia y las calumnias

El día de hoy, con la venia de ustedes, quiero tratar un tema que se inicia con algo personal y regional. Se trata de la elección de dirigentes de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, efectuada el pasado domingo, en la tierra que me vio nacer.

Recuerdo que al entrar al auditorio del organismo en cuestión, comenté con un grupo de agricultores: “¡Qué hermosa es la democracia!”. Y en verdad se sentía en el recinto el deseo de los hombres libres de expresarse.

Después de una campaña de proselitismo de alrededor de 100 días por ambas planillas contendientes, se llevó a cabo la votación, a la que concurrieron 745 votantes, habiendo ganado los encabezados por el ingeniero Enrique Rodarte por sólo 4 votos (374 contra 370 y una abstención).

El escrutinio se llevó a cabo pasando uno por uno los miembros del organismo y votando en absoluta privacidad, para evitar cualquier tipo de presión. El proceso llevó horas y todos aguantamos en espera de los resultados finales.

Se presentaban a disputarse la presidencia dos agricultores de primera. Uno, el ganador, un joven ingeniero agrónomo e hijo de un agricultor de la región, con cierta experiencia en algunos cargos dentro de los organismos agrícolas-empresariales. El otro, un maduro agricultor y hombre de bien, autodidacta, de enorme rectitud moral, al igual que su joven contrincante.

Los agricultores, por escasísimo margen, optaron por el más joven y más preparado, quizá pensando que los tiempos de las crisis requerirán de esa virtudes. El perdedor, en un acto que mucho lo enaltece, reconoció su derrota y todos los agremiados, en un acto de solidaridad, departieron una comida, sin resentimiento alguno.

¡Qué hermosa es la democracia cuando se da entre gente madura! ¡Qué lección! ¡Qué compromiso para los ganaderos que tendrán que dar su máximo esfuerzo! ¡Qué forma de involucrarse todos en el proceso! ¡Qué satisfacción para ambos, ganadores y perdedores!

¿Cuándo tendremos un México en que la mayoría de las elecciones municipales y gubernamentales se den en una contienda electoral con verdadero afán de lucha, pero prevaleciendo el respeto mutuo? ¿Cuándo nos olvidaremos de la máxima: “Jalisco nunca pierde y cuando lo hace arrebata”?

¿Cuándo más y más mexicanos nos involucraremos, pero en serio, en nuestros organismos y en la política para poder exigirles a nuestros dirigentes? ¿Cuándo las autoridades encargadas de vigilar el proceso electoral lo harán con rectitud e imparcialidad?

Siempre he pensado que lo peor de los sistemas políticos es el absolutismo, porque este acaba de corromper a las personas cuando no existe alguien que les esté recordando sus errores. En eso se fija la democracia, en el balance y equilibrio del poder. Por eso qué saludable son las “no reelecciones” que perpetúan, cómo enseña al escuchar a nuestros contrincantes y oír su verdad.

Me gusta hablar y escribir de lo que conozco y he vivido. Por eso me pongo a reflexionar en lo siguiente: hace poco tiempo el PRI, en un error político de primaria, atacó al sector empresarial por expresar sus ideas.

Los organismos de empresarios tenemos no solo el derecho, sino la obligación de expresarnos, tratando de influir en las políticas económicas. Para eso somos órganos de consulta. Jamás hemos apoyado a candidato alguno porque esa no es nuestra función.

El pretender callar la disidencia es un gravísimo error que solo se da en los regímenes totalitarios como Cuba, Polonia, Chile y la URSS. Parece mentira que un partido que se consideraba demócrata, se asuste de que alguien exprese sus ideas con libertad.

Por otro lado, tenemos el ejemplo de lo que está sucediendo en Sonora, en donde el Gobierno pretende instaurar un proceso delictivo en contra del ingeniero Adalberto Rosas, ex Presidente Municipal de Ciudad Obregón por el PAN, y contra el licenciado Amaya, ex Diputado del mismo partido. La razón es que el ingeniero Rosas pretende buscar la Gubernatura del Estado y el gobierno está temeroso de la competencia.

La campaña difamatoria contra algunos dirigentes empresariales como Javier Castelo y José María Basagoiti, vicepresidente y presidente de la Coparmex, respectivamente; Alfonso Pandal y Emilio Goicoechea, presidente de la Concamin y la Concanaco; así como contra mi persona, orquestada por gatilleros intelectuales con el propósito de desacreditar el genuino liderazgo existente, siguiendo aquella máxima de intriga que al final algo queda.

A ellos, pobres infelices que deben de tener dificultades para mirar a sus hijos de frente cuando los pretenden educar, les recuerdo que existen aves que cruzan el pantano y no se manchan.

En cuanto a los jefes de más arriba, aquellos que no se ensucian las manos, pero permiten y quizá ordenan la calumnia y la difamación, mucho bien les hará pensar en que los Frankestein que hoy utilizan para atacarnos, serán los mismos que el día de mañana servirán para sacarles a ellos los trapitos al sol, y si no me lo creen, que se lo pregunten a Echeverría y a López Portillo.

Miércoles 16 de febrero, 1983