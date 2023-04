El narco que “borra fronteras”

La frontera entre México y Guatemala tiene poco menos de mil kilómetros lineales, dos terceras partes colindan con el estado de Chiapas. En una fracción de esta región, del lado guatemalteco está la selva del Petén y, del mexicano, la Lacandona.

La vegetación espesa en algunas áreas, los ríos caudalosos, la distancia entre comunidad y comunidad, y las limitadas vías de comunicación por donde atravesar la selva, sirvieron durante años como barrera natural para evitar que cárteles de la droga y del crimen organizado se asentaran en la región, a pesar de que las carreteras que la bordean han sido usadas para el tráfico de armas, drogas y personas que provienen del sur del continente.

Esta situación cambió radicalmente desde finales de 2019, recuerdan pobladores entrevistados para este reportaje.

Un campesino de origen tseltal que pide no ser identificado explica que en su comunidad, ubicada en el corazón de la selva, hay una pista de aterrizaje para avionetas que se construyó cuando sus abuelos y bisabuelos llegaron a poblar el lugar; esta era la única vía de salida ante una emergencia. La otra salida era caminar varios días hasta llegar a un camino de terracería o carretera. Con los años, más caminos se fueron abriendo y la pista quedó sólo para sacar enfermos, o cuando ocasionalmente llegaban a la zona brigadas de salud o servidores públicos de alguna institución de gobierno que querían evitarse el sinuoso camino por tierra. Sin embargo, a finales de 2019 y principios de 2020 llegaron hasta su comunidad algunas personas que prefiere no identificar.

“Llegaron para pedir rentada la pista. Dijeron que era para llevar mercancía, pensamos que eran medicinas para repartir en la zona, y como hay necesidad de que llegue la medicina y las vacunas, aceptamos. A otras comunidades (donde también llegaron) les dijeron que les iban a pagar por el uso de las pistas, y también aceptaron”.

“Luego -narra- llegaron con paquetes y cajas, llevaban armas grandes, no eran rifles (de caza) ni pistolas; eran otras. Nosotros tuvimos miedo, vimos que no se trataba de algo bueno pero ya no podíamos negarnos porque se empezaron a quedar en la comunidad. A quien se opuso lo amenazaron, lo golpearon; mataron a algunos y dejaron sus cuerpos despedazados, como si fueran animales (...) tuvimos que abandonar nuestra tierra. Otros se quedaron ahí por el miedo, porque no tienen a dónde ir”.

Él, su esposa, hijos, y otras familias más, abandonaron la comunidad.

Someter a la oposición: asesinato y desplazamiento forzado

La Selva Lacandona ocupa formalmente 1.8 millones de hectáreas. Ahí hay decenas de pequeñas comunidades, unas con 10 familias y otras con más de 20 mil personas. Se trata en su mayoría de de indígenas tseltales, algunos tsotsiles, un grupo de lacandones, y quienes llegaron de otros estados del país a mediados del siglo pasado en busca de tierra.

Legalmente, la Lacandona forma parte de los municipios de Las Margaritas, Altamirano, Ocosingo, Palenque, Maravilla Tenejapa, Marqués de Comillas y Zamora Pico de Oro. Los lugares actualmente más codiciados por los cárteles en esa región son los que les permiten transportar, guardar y redistrubuir su mercancía sin que haya protestas o vigilancia.

En un video al que se tuvo acceso para este reportaje, y que fue grabado por pobladores que habitan en lo que se conoce como la zona del Río Negro, una subregión de la Lacandona, se observa el interior de una casa; en el centro hay una mesa de tablas y sobre ella, un ataúd; campesinos colocan dentro del féretro las piezas de un cuerpo. Como si se tratara de un rompecabezas, van acomodando piernas, brazos, torso.

Hay en el piso un incensario del que emana humo de resinas, con el que intentan amortiguar el olor del cuerpo en descomposición porque ahí la temperatura supera los 30 grados centígrados. Alrededor, observando, hay hombres campesinos; también una mujer vestida con el atuendo colorido característico de las habitantes tseltales de la selva, llora desconsolada; hay niños con los rostros angustiados. Como pueden, arman el cuerpo y lo visten con una sábana blanca para sepultarlo con la mayor dignidad posible.

Tras el asesinato y tortura del campesino que, ahora se sabe, fue por oponerse a que en su terreno grupos del crimen organizado instalaran una nueva pista de aterrizaje, 88 personas de esa región, la mayoría niños y niñas, tuvieron que abandonar la zona.

Fueron de los primeros desplazados por los cárteles en la selva Lacandona.