Las mafias lucran con todo: las pruebas de laboratorio, vacunas falsas, la necesidad del oxígeno

MÉXICO (SinEmbargo)._ Las filas afuera de empresas distribuidoras de venta, renta o recarga de oxígeno no cesan a lo largo del día. Las páginas de Facebook de pequeñas distribuidoras reciben cientos y cientos de mensajes demandando la vía para poder seguir respirando. Las búsquedas en Google México de tanques, cilindros y concentradores de oxígeno se han incrementado de diciembre a la fecha, sobre todo en el Valle de México. Y, ante la desesperación, ha brotado el robo y mercado negro tanto de oxígeno como de supuestas vacunas contra el Covid-19 que ya tiene trabajando a la Guardia Nacional, a la Policía Cibernética y a la Procuraduría Federal del Consumidor.

Del 3 de enero a la fecha se han registrado en el país al menos 14 eventos de robo o fraude de oxígeno. Se han recuperado 36 tanques y tres concentradores, se han asegurado tres vehículos y se han detenido a ocho personas, informó la Secretaría de Seguridad Pública. Cinco robos se han registrado en el Estado de México, tres en la Ciudad de México, dos en Tlaxcala y uno en Puebla, Durango, Sonora y Michoacán.

“Importante”, advierte una página de Facebook oficial de tanques. “Debido a la contingencia, personas sin escrúpulos usando el nombre de negocios establecidos ofrece equipos respiratorios solicitando un depósito a una cuenta bancaria. No se deje engañar. Nunca realice depósitos a cuentas bancarias de personas desconocidas”.

Del mensaje se leen como cascada cientos de usuarios preguntando costo de sus productos. “Urge”, escriben. “¿Aún tienen disponible?”, temen. “No contestan”, reclaman. Entre ellos, una usuaria compartió su experiencia la semana pasada con una página fraudulenta que le robó mil 500 pesos.

“Les pido de favor a todos mis contactos me ayuden a evidenciar a estas personas que se están aprovechando del dolor ajeno. En mi desesperación les deposité y enseguida me bloquearon. Solo deseo que nunca se encuentren en mi situación. La página es ‘Renta y venta de tanques de oxígeno en cdmx’ y a la persona que le deposité se llama María de Jesús Torres”, alertó a sus conocidos.

La página referida ya está bajada. Pero hay otras que siguen vendiendo humo. La página de Facebook “Concentradores y tanques de oxígeno” (sic) apenas se creó en julio de este año y -contrario al panorama de alta demanda- asegura siempre tener disponibilidad de venta de tanques entre 35 y 40 mil pesos de 9 mil 500 litros. No da dirección ni informes públicamente. Solo por mensaje en inbox. Las fotos de tanques de oxígeno que publica corresponden a otra página de Facebook, “Concentrador de Oxígeno Renta”, de acuerdo con Google Imágenes.

SinEmbargo habló con su administrador, Daniel Simón Galicia. Aceptó apartar un tanque de oxígeno con 10 mil pesos, mandó su número de tarjeta bancaria para depositarle y pidió que lo recomendara con otros contactos.

“Los tenía publicados en 35 y ya los bajé a 33. Van llenos y completos, listos para usarse”, contestó inmediatamente en WhatsApp, en contraste con otras empresas distribuidoras que tardan hasta horas o piden acudir físicamente a sus tiendas por la alta demanda.

“Me quedan dos. Hasta en 32”.

Ya en llamada, con voz nerviosa, detalló que se los traen de otros estados y no les está ganando mucho al “entender” la necesidad de la gente.

- Bueno, bueno. Le comentaba si puedo apartármelo porque no encuentro en ninguna parte, se le cuestionó vía telefónica.

- Este... ¿dónde está usted?, ¿ya es seguro que sí lo quiere?

- Sí, estoy acá en la Gustavo A. Madero.

- Ah, justo somos casi vecinos. ¿Por dónde está usted?

- La Churubusco Tepeyac, ¿ustedes?

- Ah, yo estoy en la Guadalupe Tepeyac, aseguró.

- Pues mire. Así puedo hacerle la transferencia...

- Ok, está bien.

- Me manda el número de cuenta o qué.

- Sí, ahorita le paso mi tarjeta. ¿A qué hora tendría el resto?, presionó.

- Pues no sé, estoy juntándole. Pero quiero apartárselo.

- Ok, está bien. Yo se lo aparto sin problema. Si no es hoy, puede ser mañana. No hay ningún problema.

- No, sería hoy, por favor, la verdad es que sí nos urge.

- Ok, ok, pues entonces sí. Le doy mi número de tarjeta. La verdad es que no acostumbro que me depositen. Esa es la verdad. Pero somos vecinos, a parte, je, je. Es el más grande que hay, de 9 mil 500 metros cúbicos.

- ¿Me lo deja en 30?

- ¡No!, le dije que se lo puedo dejar en 32.

- ¿Ya es lo mínimo?

- Sí, lo estaba vendiendo en 35, pero como me van a llegar más necesito terminar con los que tengo y necesito ya sacarlos rápido, porque necesito pagar para que me lleguen otros. Hay personas que los están vendiendo mucho muy caros. La verdad es que los estamos trayendo de otros estados. Es la verdad bien complicado. Y no estamos ganando mucho. Estamos sacando un poco de ganancia, no es tanta. Somos conscientes de lo que está pasando. Hay gente que los da hasta en 40 mil pesos. Seguro con la necesidad de la gente, seguro lo venden. Los equipos están vigentes, las válvulas están nuevas y están cargados ya.

- Muchas gracias. Entonces espero su número para darle los primeros 10.

- Le voy a mandar la foto de mi tarjeta, si me lo permite. Y me avisa cuando esté el... el...

- La transferencia. Sí, le mando la captura.

- Sí, por favor. Y ahí recomiéndeme con sus contactos, si es que alguien necesita. Me va ayudar si me recomienda.

Al colgar, Daniel envió el número de su tarjeta. Horas después, al no recibir depósito, llamó por teléfono.

En conferencia de prensa, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha reconocido que han recibido denuncias de tanques de oxígeno “fake” en el mercado negro. El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, pidió a la población mexicana ignorar las ofertas de tanques de oxígeno en las redes sociales y denunciarlas (al teléfono 555 568 8722), porque ya existe un mercado negro y fraudulento con concentradores y cilindros de oxígeno robados o inexistentes y oferta de uso industrial, por lo que la Guardia Nacional y la Policía Cibernética está trabajando en colaboración con Facebook para bajar páginas y no solo multar sino detener a los responsables.

“Están tirando su dinero o muy probablemente no les entreguen nada”, advirtió. Hasta el momento, han bajado más de 100 páginas de comercio electrónico -como Claro Shop, Mercado Libre, Amazon e E-Bay- que estaban defraudando, especulando o abusando en los precios. También han bajado más de 700 perfiles de Facebook.

“Muchos de estos gandallas van a terminar en la cárcel, sin lugar a duda, porque les estamos siguiendo proceso ante el Poder Judicial. A muchos se les ha podido comprobar que son cilindros de los que se habían robado unos días antes”, planteó el Procurador.

La Comisión Federal para la Protección Contra Riegos Sanitarios llama a solo utilizar concentradores de oxígeno que cuenten con un registro sanitario, ya que han demostrado calidad, seguridad y eficacia y son estos los únicos que pueden comercializarse en el País. “Cualquier concentrador de oxígeno que esté a la venta sin contar con registro sanitario constituye un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia”, advirtió.