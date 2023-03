Fascinación por la Luna

A partir de entonces, Ashley comenzó a observar el espacio con uno de los telescopios de su padre, el cual le pudo enseñar durante años cosas hermosas, brillantes, y enormes, que ella no podía dejar de ver.

El satélite que le dio un giro a su vida, fue la luna; por su grandeza, su brillantez, y por la manera tan hermosa como se ve a través del lente de su telescopio. Después de eso, Ashley no ha podido parar de observar el universo.

“La luna siempre me ha fascinado mucho, cuándo veo el cielo en las tardes, creo que lo que más me llama la atención es la luna, y después los planetas (...) Desde que nací ya tenía telescopios, fue por eso. Mi papá me enseñaba cómo usarlos, aunque a veces se me olvidaba. Y ahí fue cuando empecé a ver la luna, que en la noche se ve bien bonita, se ve brillante y con sus cráteres”, cuenta emocionada.

Tras observar muchos documentales y leer libros del espacio, su curiosidad fue creciendo y, siguiendo los pasos paternos, continuó estudiando por su cuenta de forma autodidacta.

Fue entonces cuando surgió la magia, Ashley descubrió dos asteroides que ya han sido reconocidos por la NASA.

Dos asteroides reconocidos, ocho en revisión

Un día común y corriente Ashley encontró a su papá muy interesado en un programa de computadora en el que llevaba horas observando “algo” en la pantalla, por curiosidad le preguntó, y él le respondió que era un programa especial que enviaba el Minor Planet Center, de la Unión Astronómica Internacional, para que los y las aficionadas pudieran identificar astros en el espacio.

Ahsley le dijo a su padre que le enseñara y ella aprendió rápido. La siguiente vez que el Minor Planet Center lanzó una nueva campaña para identificar asteroides, Ashley participó, dando como resultado el descubrimiento de diez posibles asteroides.

“Dos ya nos dijeron que sí (están reconocidos), y ocho están en revisión. El primero que encontré fue el año pasado en 2021, en marzo. Es por medio de un programa de computadora, no por el telescopio. En la misma campaña cuando te inscribes te van mandando fotos para que las animes como si fuera un GIF animado, y si encuentras una anormalidad mandas un reporte y te dicen si es o no un asteroide”, explicó.