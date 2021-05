A partir de mañana se termina el almacenamiento ilimitado y gratuito en Google Fotos

A partir del 1 de junio, las imágenes y videos subidos insumirán espacio en Google Fotos

A partir del 1 de junio, las imágenes y videos subidos en alta también insumirán espacio en Google Fotos

A partir de mañana, 1 de junio, se terminará el almacenamiento gratuito e ilimitado en Google Fotos. Hasta ese momento, los videos y fotos que se hayan subido en alta calidad no contarán dentro de los 15 GB que la compañía ofrece sin costo.

Pero todo el back up del contenido multimedia que se haga a partir de mañana, en la calidad que sea, se descontará de esa cuota de 15 GB que se reparte entre Gmail, Drive y Fotos. Pero luego de esa fecha, el material consumirá parte de ese almacenamiento disponible, salvo en el caso de los teléfonos Pixel, en los cuales se seguirá gozando de ese beneficio, de acuerdo con información de Infobae.

Una vez que se supere ese límite, el usuario, para seguir haciendo respaldo del contenido en la nube de la empresa, deberá abonar una suscripción al servicio de almacenamiento, Google One. Si no quiere hacer uso de esta opción, entonces deberá hacer un back up en un disco rígido, o bien, optar por otros servicios pagados en la nube.

La empresa estima que más del 80 por ciento de los usuarios tendrán posibilidad de almacenar contenido hasta 3 años más, sin costo, dentro del almacenamiento de 15 GB, una vez que entre en vigencia esta restricción, que fue anunciada por primera vez en noviembre del 2020.

Se dio a conocer con varios meses de anticipación para que los usuarios tuvieran tiempo de informarse de esta iniciativa y fueran realizando las copias de fotos y videos en alta calidad, que hasta hoy se pueden hacer sin que se insuma espacio, así como para poner en orden otros archivos y gestionar el espacio disponible.

Cómo liberar espacio

Comprimir fotos: Hoy es el último día para hacer esto, a partir de mañana esta alternativa no ayudará a liberar espacio, como ya se mencionó.

Desde una computadora abre photos.google.com/settings. Presiona en la opción que dice “Recuperar almacenamiento”. Esto comprimirá el contenido multimedia en formato alta calidad para que no ocupen espacio.

Para borrar las fotos y videos a la papelera, hay que seleccionarlos y en el margen superior derecho presionar en el ícono de eliminar.

Eliminar archivos pesados: Para hacer esto, es necesario ingresar a tu cuenta desde una computadora y visualizar tus archivos ordenados de mayor a menor tamaño.

Luego elige los archivos que no necesites, para que vayan a la papelera, donde luego puedes ingresar para borrarlos definitivamente.

En 24 horas, el espacio que ocupaban los archivos que quitaste aparecerá como disponible en tu cuenta de Drive.

A su vez, para quitar uno o varios archivos que ocupen espacio en Fotos, Gmail o Drive puedes usar el Administrador de almacenamiento de Google One. Para eso debes ingresar aquí.

Allí verás el contenido filtrado por tamaño, así como el material que ya fue descartado en la papelera y se puede borrar definitivamente.

Quitar los correos que más espacio ocupan: Dentro de Gmail ingresa en el cuadro de búsqueda (junto al ícono de la lupa) y escribe has:attachment larger:10M.

Eso filtrará los correos con adjuntos mayores a 10M. Puedes reemplazar el 10 por un número mayor si quieres eliminar archivos más pesados.