El Gobierno de México no toma partido en el conflicto entre Israel y Hamás, luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores enviara una solicitud a la Corte Penal Internacional para que investiguen posibles crímenes en la Franja de Gaza, aclaró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

López Obrador dejó en claro que su debe buscar la paz debido a la cantidad de muertos que acumula dicho conflicto, que ya suman más de 20 mil desde el pasado 7 de octubre.

“Lo que queremos es la paz, vamos a estar por la paz. No tomábamos partido por ninguna de las partes, aunque suene redundante, ni por Israel o los palestinos, este grupo Hamás, no tenemos nosotros partido”, señaló el Presidente.

“Lo que no queremos es que inocentes pierdan la vida, no queremos eso, no queremos la irracionalidad de la guerra y la política se inventó para evitar la guerra, entre otras cosas. Entonces todo lo que podamos hacer para ayudar al diálogo, a la paz, en este lamentable enfrentamiento o como se le llame, pero lo que está en el fondo, lo que debe preocuparnos a todos, es que se estén perdiendo vidas y no podemos ser insensibles”. expuso.

Ya son más de 20 mil muertos, hay que buscar la paz. No se trata de condenar a nadie, sino buscar cómo parar esa guerra inhumana, cruel, eso es lo que México planeta, porque se puede”, refirió.

López Obrador ha reiterado varias veces la postura de “neutralidad” de México ante el conflicto, que estalló el 7 de octubre con una agresión del grupo islamista Hamás que dejó mil 200 muertos en Israel, cuyo gobierno respondió con ataques que han causado más de 24 mil muertos en Gaza.

El mandatario mexicano pidió a las Naciones Unidas que actúe para lograr un cese al fuego en el conflicto Israel-Hamás, con el objetivo de darle espacio a la diplomacia.

“Ojalá y Naciones Unidas actúe, para eso está el Consejo de Seguridad de la ONU, que debe de reunirse con un solo propósito, un tema en la agenda: aprobar un cese al fuego, aún cuando se trate de una tregua pero que se declara un cese al fuego por un tiempo en tanto actúa la diplomacia, que se le haga espacio a los diplomáticos y que participen todos los que pueden ayudar a conseguir la paz, hay muchos dirigentes mundiales con autoridad moral, verdaderos humanistas, gente justa, verdaderos jueces como el papa Francisco y otros”, declaró.

“Lo primero es que el Consejo de Seguridad de la ONU detenga la guerra, declare el cese a las hostilidades, el cese a los bombardeos, el cese al fuego, ese es mi postura y que se pongan los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, sobre todo los quer tienen derecho a veto, los cinco, que se pongan a la altura de las circunstancias y que demuestren que por encima de todo está el respeto a los derechos humanos, que demuestren con hechos, ya basta de discursos, de palabras, de demagogia, esa es nuestra postura”, agregó.