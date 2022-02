Anuncia Biden que EU mató a líder del Estado Islámico en Siria

El presidente estadounidense Joe Biden anunció este jueves que Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, el líder del grupo terrorista Estado Islámico, murió durante una incursión de las fuerzas especiales de Estados Unidos al noroeste de Siria.

“Anoche, bajo mi dirección, las fuerzas militares estadounidenses en el noroeste de Siria llevaron a cabo con éxito una operación antiterrorista”, indicó el presidente estadounidense respecto a la redada estadounidense más grande en dicho país de Medio Oriente, desde la operación ocurrida en agosto del 2019, que mató a otro líder del EI, Abu Bakr al-Baghdadi.

“Gracias a la habilidad y valentía de nuestras Fuerzas Armadas, logramos retirar del campo de batalla a Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, el líder de EI”, agregó, quien confirmó que todos los estadounidenses que participaron en la operación regresaron a salvo.

Aunado a lo anterior, justificó que la acción militar que su país llevó a cabo, fue “para proteger al pueblo estadounidense” y sus aliados, y “hacer del mundo un lugar más seguro”.

Según el grupo de defensa civil sirio Cascos Blancos, citado por la cadena CNN, al menos 13 personas murieron en los enfrentamientos que tuvieron lugar durante y después de la redada, incluidos seis niños y cuatro mujeres.

También el Observatorio Sirio de Derechos Humanos confirmó, a través de un comunicado, el deceso de 13 personas, entre ellas cinco niños y tres mujeres, mientras que otros tres cuerpos quedaron “despedazados” y no han podido ser identificados todavía.

Por su parte, el secretario de Prensa del Pentágono, John Kirby, dijo en un comunicado que la misión fue realizada por el Comando Central de EU, que controla las operaciones y actividades militares en el Medio Oriente. “Se proporcionará más información a medida que esté disponible”, dijo.

Varios testigos y rescatistas le dijeron a CNN que los bombardeos y las explosiones precedieron a un ataque aéreo de las fuerzas estadounidenses poco después de la medianoche y tuvieron como objetivo una casa en la zona fronteriza sirio-turca de Atmeh, en el enclave rebelde de Idlib.

Un testigo en Atmeh, citado por CNN y que pidió no ser identificado por razones de seguridad, dijo que se produjeron disparos de ametralladoras desde al menos tres helicópteros que volaban por encima, seguidos de una explosión unos minutos después.

“Escuché desde la distancia a una persona que habla árabe con acento iraquí pidiendo a las familias que evacuaran el área y estarían a salvo”, dijo el testigo. “Vi desde la distancia que había ametralladoras disparando desde el suelo hacia los helicópteros”.

El testigo dijo a CNN que dos de los tres helicópteros que vio aterrizaron una hora después de que comenzaran los enfrentamientos. “Alrededor de las 3:20 a.m., los helicópteros partieron y vi una luz lejana que parecía un incendio”, detalló a la cadena.

El testigo también dijo que escuchó lo que parecían ataques de aviones no tripulados y dijo que las fuerzas de HTS estaban impidiendo que los civiles ingresaran al área, con fuerte presencia de las fuerzas de Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), que anteriormente estaban afiliadas a al Qaeda.

Según el diario The New York Times los helicópteros estadounidenses rodearon una casa en Atmeh, en la provincia de Idlib, controlada por los rebeldes, tras lo cual se produjo fuego cruzado. Desde los helicópteros lanzaron avisos en árabe para que las mujeres y los niños evacuaran la vivienda.

Luego se produjo un largo enfrentamiento que duró alrededor dos horas, porque desde la casa y edificios vecinos se dispararon cohetes contra las aeronaves estadounidenses. Según testigos citados por la agencia AP, hubo al menos una explosión importante dentro de la casa, pero, al parecer, no fue causada por el ataque estadounidense.

Un funcionario de EU, que habló bajo condición de anonimato, dijo a la AP que uno de los helicópteros de la incursión sufrió un problema mecánico y tuvo que ser dejado en tierra. Varios residentes dijeron a la misma agencia, que vieron partes de cuerpos esparcidos cerca de la casa.

Por su parte, Ahmad Rahhal, un periodista local que visitó el lugar, dijo haber visto 12 cadáveres. Otros, al parecer, y según dijo el mismo comunicador, citado por Univisión, seguían bajo los escombros de la vivienda.

En septiembre del 2021, el Ejército de EU atacó a un alto líder de al Qaeda cerca de Idlib, Siria, según un comunicado del Comando Central. Un mes después, las milicias estadounidenses llevaron a cabo un ataque con aviones no tripulados contra Abdul Hamid al-Matar, un alto líder de al Qaeda.

Luego, en diciembre del 2021, los militares estadounidenses atacaron a Musab Kinan, un alto líder de Hurras al-Din, afiliado de al Qaeda, cerca de Idlib. El Comando Central abrió una investigación respecto a la posibilidad de víctimas civiles por el ataque, pero el Pentágono no pudo proporcionar actualizaciones en ese momento.

Mientras tanto, varias partes de Siria e Iraq han visto un resurgimiento del Estado Islámico. El mes pasado, más de 100 combatientes de dicho grupo terrorista atacaron una prisión en el noreste de Siria, en un intento por liberar a los miembros encarcelados del grupo extremista.

La misma cadena estadounidense CNN indicó que al menos 200 reclusos y 30 miembros de las fuerzas de seguridad sirias murieron en los enfrentamientos que siguieron a la frustrada fuga de la citada cárcel.

“NO NOS INTIMIDAN. LOS VAMOS A CAZAR”, ADVIERTE BIDEN AL ESTADO ISLÁMICO, TRAS ATENTADOS EN KABUL

El 26 de agosto del 2021, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que EU alistaba una respuesta contra los líderes del grupo terrorista yihadista autodenominado Estado Islámico de Khorasán (ISIS-K, por sus siglas en inglés), quien se adjudicó los ataques que mataron a decenas de personas en el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai de Kabul, el más importante de Afganistán, incluyendo a 12 militares estadounidenses, además de que 15 resultaron heridos.

“A aquellos que nos atacaron y aquellos que desean hacernos mal, sepan esto: No perdonaremos, no olvidaremos, los cazaremos y les haremos pagar [...] Responderemos con fuerza y precisión en el lugar que escojamos y en el momento que escojamos [...] Estos terroristas no ganarán [...] Estados Unidos no será intimidado”, dijo en ese entonces.

Biden afirmó que alistaban una serie de ataques a puntos estratégicos del grupo ISIS-K. Asimismo, informó que continúan los planes de evacuar a los estadounidenses de Afganistán antes de la fecha límite del 31 de agosto. Además, agradeció la labor de los miembros de las Fuerzas Armadas de EU que fallecieron durante los ataques.

“Fueron héroes que estaban envueltos en una misión generosa para salvar la vida de otras personas”, sostuvo Biden, quien detalló que la situación seguía evolucionando y había estado en contacto constante con líderes militares en Washington, Afganistán y Doha.