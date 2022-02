$!Así preparan veteranos a jóvenes ucranianos para repeler una posible invasión

En Slavútich, una sala de entrenamiento al combate, el 19 de febrero de 2022. Foto: Anastasia Becchio, RFI.

“Cuando me apunté a luchar en 2014, vine casi con mi propia ropa y tuve que comprarme las cosas. Pero vi cómo todo cambió. Después de mi primera movilización de un año, volví a casa y me fui de nuevo a los tres meses. Y allí vi que en tres meses había habido grandes cambios. Me equiparon de pies a cabeza. Me dieron todo lo que necesita un combatiente de primera línea”, recuerda.

En el actual clima de presión militar rusa en las fronteras, con incertidumbres sobre las intenciones del Kremlin, al “Abuelo” le preocupa una cosa: un partido prorruso fue el que más escaños obtuvo en las últimas elecciones municipales en Slavútich.

‘Defender la ciudad en la que nací’A unos 40 kilómetros, los militares ucranianos también organizan sesiones de entrenamiento con armas para la población de Chernígov. Uno de estos ejercicios es para los representantes electos de la ciudad. Con uniforme militar y un fusil automático AK-47 en la mano, el Alcalde de Chernígov y otros representantes escuchan a un instructor del Ejército ucraniano.

Roman Reznik, concejal de la ciudad, lleva 15 años sin empuñar un fusil: “Nos gustaría que la gente no tuviera miedo, que no se quedara en sus casas pensando en cómo escapar, sino que pensara en cómo defenderse. Digamos que mañana Rusia lanza una ofensiva; no sabemos si eso ocurrirá o no, pero cada persona debe saber dónde tiene que ir para conseguir un arma y defender la infraestructura para que la ciudad siga funcionando”, expresa.