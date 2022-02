Biden y Putin conversarán por teléfono este sábado sobre Ucrania

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, conversarán este sábado respecto a Ucrania, según confirmó un funcionario de alto rango de la administración estadounidense a la agencia española EFE.

El Mandatario estadounidense se encuentra en la residencia presidencial de Camp David, en el estado de Maryland, a donde se dirigió la tarde del viernes. Esta será la primera conversación directa entre ambos desde el 30 de diciembre de 2021, cuando Biden y Putin expusieron diferencias respecto Ucrania en otra llamada telefónica.

La conversación entre ambos mandatarios se producirá después de que EU pidiera a sus ciudadanos que abandonaran territorio ucraniano en las próximas 24 a 48 horas, ante la “posibilidad clara” de que Rusia ataque Ucrania.

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo el viernes, en una rueda de prensa, que existe un riesgo “inminente” de una posible invasión rusa a Ucrania y advirtió que dicha ofensiva podría comenzar con “bombardeos aéreos y ataques de misiles”.

Ese mismo día, por instrucciones de Biden, el Secretario de Defensa, Lloyd Austin, dio la orden de desplegar en Polonia a 3 mil soldados adicionales, por lo que suman 6 mil militares estadounidenses en el flanco este de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Europa.

El Departamento de Estado de EU ordenó este sábado a los empleados no esenciales de su Embajada en Ucrania, a que abandonen el país ante una posible “acción militar significativa” rusa.

Según un comunicado recogido en la página de advertencias de viaje del Departamento de Estado de EU, “la salida de la mayoría de los empleados estadunidenses contratados directamente bajo la Embajada de Kiev debido a la continua amenaza de una acción militar rusa”.

Asimismo, el Departamento de Estado de EU indicó en su comunicado que suspenderá, a partir de este domingo, los servicios consulares de la Embajada ubicada en la capital ucraniana.

La alerta indica además que los “ciudadanos estadunidenses no deben viajar a Ucrania”, y los que se encuentran allí “deben partir de inmediato utilizando opciones de transporte comerciales u otras opciones de transporte privado disponibles”.

Aunado a lo anterior, los gobiernos de Alemania, España, Italia, Nueva Zelanda y Australia pidieron a sus ciudadanos y personal diplomático no esencial que abandonen Ucrania lo antes posible, ante el riesgo de una escalada en el conflicto que involucraría a Rusia y a los miembros de la OTAN.

Por su parte y durante el último mes, Rusia ha movilizado más de 100 mil soldados en la frontera con Ucrania. No obstante, Moscú ha repetido que no quiere una guerra con Kiev y que no amenaza a Ucrania, mientras que Washington alerta de que los rusos podrían atacar el país vecino “en cualquier momento”.



- Con información de agencias