Caen mercados, pero Trump no cede; imponer aranceles aumentaría precios en México: Sheinbaum

Los mercados en Estados Unidos experimentaron una jornada volátil, por tercer día consecutivo, provocada por los nuevos aranceles impuestos el día 3 del mismo mes y año, por el presidente estadounidense Donald Trump.

El Dow Jones retrocedió 0.9 por ciento, mientras que el S&P 500 descendió -0.2 por ciento. Por su parte, el Nasdaq repuntó 0.1 por ciento, impulsado por las ganancias en acciones tecnológicas como Palantir (+5.1%) y Nvidia (+3.5%).

El mercado estadounidense se vio afectado por rumores, posteriormente desmentidos, sobre una posible pausa en la política arancelaria y por el alza del índice de volatilidad VIX, que alcanzó niveles usualmente vistos en escenarios de crisis.

“Estados Unidos tiene la oportunidad de hacer algo que debió hacerse hace décadas. ¡No sean débiles! ¡No sean estúpidos! ¡No entren en pánico (un nuevo partido basado en gente débil y estúpida!). ¡Sean fuertes, valientes y pacientes, y el resultado será GRANDEZA!”, escribió, el mismo día, Trump, en su cuenta de la red social Truth.

El 6 de abril de 2025, Trump advirtió que no daría marcha atrás a sus aranceles, a menos que las naciones afectadas equilibraran su comercio con Estados Unidos.

En declaraciones a periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One, Trump dijo que no quería que los mercados globales cayeran, pero que no le preocupaban las ventas de acciones a gran escala.

“A veces se debe tomar medicina para remediar algún mal [...] He hablado con muchos dignatarios, europeos, asiáticos, de todo el mundo. Están ansiosos por llegar a un acuerdo. Y les dije: No vamos a tener déficits con su país”, comentó el presidente de EU.

“No lo vamos a hacer, porque para mí un déficit es una pérdida. Vamos a tener superávits o, en el peor de los casos, vamos a quedar a mano. Perdemos cientos de miles de millones de dólares al año con China. Y a menos que resolvamos ese problema, no voy a llegar a un acuerdo”, declaró el mandatario estadounidense.

“Tenemos enormes déficits financieros con China, la Unión Europea y muchos otros. La única manera de solucionar este problema es con aranceles, que ahora están trayendo decenas de miles de millones de dólares a EU. Ya están en vigor, y es un espectáculo admirable. El superávit con estos países ha crecido durante la presidencia de Joe Biden. Vamos a revertirlo, y lo haremos RÁPIDAMENTE. Algún día la gente se dará cuenta de que los aranceles, para Estados Unidos, son algo muy atractivo”, comentó Trump, el mismo día, en Truth.

El 7 de abril de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que imponer aranceles recíprocos al acero y el aluminio, como lo hizo Estados Unidos con las importaciones mexicanas, podría derivar en un incremento de precios en el país.

“Sería muy fácil, pues, le ponemos aranceles al acero y al aluminio. Pues sí, nada más que eso va a aumentar los precios aquí. Nosotros estamos buscando evitarlo y poder llegar a un acuerdo previo a alguna otra circunstancia y, hasta ahora, pues lo hemos logrado. Vamos a ver si seguimos en este mecanismo”, dijo la presidenta.

Aunque no descartó la posibilidad de que su Gobierno pudiera imponer tarifas a EU, la mandataria nacional consideró que su Gobierno prefería continuar el diálogo con la Administración encabezada por Trump.

“En la medida de lo posible, pues, queremos evitar poner aranceles recíprocos. Les voy a decir por qué los autos tienen sus características, pero particularmente acero y aluminio el aumentar el 25 por ciento, que digamos, no lo descartamos, pero preferimos seguir el diálogo antes de alguna otra medida, porque representaría incrementos en el precio en México”, expresó Sheinbaum Pardo.

“La oposición está diciendo que nosotros estamos cediendo porque no estamos poniendo aranceles recíprocos, ese discurso de que Canadá puso [grávamenes] y nosotros no. Nosotros estamos todavía en pláticas. Esta semana se va Marcelo [Luis Ebrard Casaubón], a Washington, a seguir con las pláticas”, manifestó la presidenta.

“Con las empresas mexicanas estamos viendo si llegamos a un acuerdo previo, por la comunicación que tenemos. Estamos en comunicación permanente, pero esto también, más allá de lo que vaya a hacer otro país u otra región del mundo”, enfatizó.