El presidente Andrés Manuel López Obrador canceló la reunión con su homólogo estadounidense Joseph Biden, en una cumbre que se llevaría a cabo en San Francisco, California, del 15 al 17 de noviembre de 2023, por su pleito con el Gobierno de Perú, encabezado por Dina Ercilia Boluarte Zegarra, a quien tampoco quiso entregar la Presidencia Pro Tempore de la iniciativa de integración regional Alianza del Pacífico, al señalar que su deseo no era legitimar el supuesto golpe de Estado contra José Pedro Castillo Terrones y la Administración “espuria” que se alzó.

“No voy a asistir a la [cumbre] de San Francisco, porque no tenemos relaciones con Perú y es para ver lo de Asia-Pacífico y no queremos participar en eso con todo respeto. No puedo ir a [la cumbre] de San Francisco, por esa razón”, comentó el mandatario nacional.

“Claro que nosotros queremos que liberen a Pedro Castillo, injustamente lo tienen encarcelado, injustamente, la oligarquía corrupta del Perú”, agregó el político tabasqueño, quien reveló que días atrás dio su autorización para que Boluarte Zegarra usara el espacio aéreo mexicano, para asistir a la Asamble de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York.

“Me pidieron mi opinión y dije que sí, y que también iba a hacer una escala técnica [en México] y dije que también, que sí”, detalló el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina, quien también dijo que tras su decisión de no asistir a San Francisco, la reunión con su homólogo estadounidense podría darse en México, o bien, en Washington.

López Obrador insistió que le gustaría que Biden regrese a territorio mexicano y lo acompañe a ver algunas de las obras de su Gobierno, como el Tren Transístmico, en el Istmo de Tehuantepec, y el Tren Maya, en el sureste.

“Me mandó invitar el presidente Biden y le propuse dos cosas: una, que nos daría mucho gusto que nos visitara, lo invité a ver, por ejemplo, la instalación que estamos haciendo de manera conjunta una empresa, Fortress, que se dedica construir hacer plantas de licuefacción, se está haciendo una planta muy grande en Altamira [Tamaulipas], va a ser la más importante para exportar gas a Europa”, dijo el político tabasqueño.

“Y a eso lo estoy invitando al presidente Biden, a que visitemos esa plataforma. Y, al mismo tiempo, es una planta de licuefacción en la costa del Golfo, lo estoy invitando también a visitar Salina cruz, por lo del Transístmico, y lo estoy invitando también al Tren Maya”, insistió el mandatario mexicano.

Asimismo, López Obrador mencionó que analizaba viajar a Washington D.C. en noviembre próximo, o enero de 2024, para abordar con Biden temas como la migración, el narcotráfico, la violencia, el desarrollo regional y la integración económica.

“Entonces, viene él o voy yo a tratar temas de desarrollo, migración, narcotráfico, todos los temas de desarrollo bilateral, pero no puedo ir a la de San Francisco por esa razón y podemos reunirnos en Washington. Él ha sido muy, muy amable, muy atento y son muy buenas las relaciones con Estados Unidos, vamos a ver”, añadió el presidente de México.

“También, si no es posible en noviembre, nos podemos ver en enero, aunque va a haber mucho frío, porque se va a llevar a cabo la Cumbre de América del Norte en Canadá, posiblemente en enero, ahí sí hace frío como en Tepetitán, Macuspana, Tabasco”, bromeó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Vamos a tener un encuentro con el Presidente Biden en noviembre, nos vamos a encontrar en una reunión de países del Pacífico y de Asia, y me invitó, y vamos a tener una reunión bilateral y vamos a hablar de este tema, esto va a ser del 15 al 17 de noviembre”, informó, el 15 de agosto de 2023, el político tabasqueño, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.