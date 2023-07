Members of the Delegation of Nicaragua Membres de la délégation du Nicaragua The International Court of Justice (ICJ), the principal judicial organ of the UN, delivers its Judgment in the case concerning Question of the Delimitation of the Continental Shelf between Nicaragua and Colombia beyond 200 nautical miles from the Nicaraguan Coast (Nicaragua v. Colombia) on 13 July 2023, at the Peace Palace in The Hague, the seat of the Court. Session held under the presidency of Judge Joan E. Donoghue, President of the Court. The Court’s role is to settle, in accordance with international law, legal disputes submitted to it by States and to give advisory opinions on legal questions referred to it by authorized UN organs and agencies. Its official languages are English and French. For more information: www.icj-cij.orgLa Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire principal des Nations Unies, rend son arrêt en l’affaire relative à la Question de la délimitation du plateau continental entre le Nicaragua et la Colombie au-delà de 200 milles marins de la côte nicaraguayenne (Nicaragua c. Colombie) le 13 juillet 2023, au Palais de la Paix, à La Haye, où la Cour a son siège. Séance tenue sous la présidence de Mme Joan E. Donoghue, présidente de la Cour. La mission de la Cour est de régler, conformément au droit international, les différends d’ordre juridique qui lui sont soumis par les États et de donner des avis consultatifs sur les questions juridiques que lui posent les organes et les institutions de l’ONU autorisés à le faire. Ses deux langues officielles sont le français et l’anglais. Pour en savoir plus: www.icj-cij.org Copyright: UN Photo/CIJ-ICJ/Wiebe Kiestra. Avec l'aimable autorisation de la CIJ. Tous droits réservés. Copyright: UN Photo/ICJ-CIJ/Wiebe Kiestra. Courtesy of the ICJ. All rights reserved. ( )