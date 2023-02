Realidad virtual

La industria de los casinos no se queda atrás, con muchos juegos de casino de realidad virtual ahora disponibles para usted.

Blockchain

Juegos en vivo

Cuando visitas un casino tradicional, por lo general vienes con amigos para conocer gente nueva, los juegos con crupier en vivo pueden agregar un aspecto social a los juegos de casino en línea, puede comunicarse no solo con el crupier, sino también con otros jugadores.

ESports

Los deportes electrónicos se están volviendo cada vez más populares en estos días y los casinos en línea que también aceptan apuestas deportivas ahora lo están investigando.

Ya hay casinos que ofrecen probabilidades de eSports, actualmente, las competiciones de eSports más populares son Counter-Strike: GO, Call of Duty, League of Legends y DOTA 2.

Se espera que la audiencia de los deportes electrónicos continúe creciendo en los próximos años y, como tal, la industria del juego finalmente prestará la misma atención a las ligas deportivas.