Deslaves y lluvias dejan 58 muertos en región montañosa de Río de Janeiro, Brasil

PETRÓPOLIS, Brasil._ Al menos 58 personas murieron luego de devastadores deslaves e inundaciones que barrieron una región montañosa del estado de Río de Janeiro, dijeron autoridades locales.

Tras el diluvio que azotó la ciudad de Petrópolis el martes, el Alcalde Rubens Bomtempo dijo que el número de fallecidos podría aumentar a medida que los rescatistas avanzan entre los escombros.

Hasta este miércoles 21 personas han salido vivas.Los civiles ayudaban en los esfuerzos de recuperación.

Entre ellos estaba Priscila Neves quien junto con sus hermanos hurgaba entre los escombros, buscando a sus padres, pero encontraban solo ropa. Neves dijo a AP que no tiene esperanzas de encontrar vivos a sus padres.

Rosilene Virgilio, de 49 años, lloraba el miércoles al recordar las súplicas de auxilio de una mujer a la que no pudo salvar.“Había una mujer gritando ‘¡Ayuda! ¡Sáquenme de aquí!’ Pero no pudimos hacer nada, el agua salía a presión, el lodo salía a presión”, contó a The Associated Press.

“Por desgracia, nuestra ciudad está acabada”.

Petrópolis es una ciudad de influencia alemana que lleva el nombre del antiguo emperador Dom Pedro I. Ubicada en las montañas sobre la metrópolis costera, durante casi dos siglos ha sido un refugio para las personas que escapan del calor del verano y los turistas deseosos de explorar la “Ciudad Imperial” de Brasil.

Cuenta con majestuosas mansiones a lo largo de sus acueductos, pero sus laderas están cubiertas de casas muy juntas, algunas de las cuales carecen de cimientos adecuados.

En la región montañosa han ocurrido otras catástrofes en décadas recientes, incluyendo una que causó más de 900 muertes.

Desde entonces, Petrópolis presentó un plan para evitar deslaves, pero las obras han avanzado muy lentamente.

El Gobernador Claudio Castro dijo que la situación “es casi como una guerra” y que estaba reuniendo toda la maquinaria pesada del Gobierno estatal para ayudar en las excavaciones.