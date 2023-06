Las herramientas de inteligencia artificial no son infalibles y, en el caso de la sanidad, su nivel de eficiencia depende de que se hayan elaborado según una serie de parámetros científicos y éticos.

GINEBRA._ La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta muy útil que alcanza ya directa o indirectamente todos los ámbitos de la vida moderna. La salud no es una excepción e indudablemente la medicina se ha beneficiado de las tecnologías digitales pero, al igual que en todos los campos, las ventajas que ofrecen también conllevan riesgos que se deben atacar.

Las herramientas de inteligencia artificial en salud tienen que estar supervisados por personal responsable.

Foto: Myat Mon Yee

Inteligencia artificial y diagnóstico

¿Se pueden hacer diagnósticos con la inteligencia artificial? D´Agostino responde que sí, pero es enfático al aclarar que esas tecnologías siempre deben ser controladas o supervisadas por seres humanos.

“Es decir, no dejar que la herramienta haga el diagnóstico y confíe un 100% en ese diagnóstico, porque también se han identificado algunas fallas. Siempre tiene que estar acompañado de profesionales, siempre debe tener una serie de parámetros para que uno pueda utilizarlo como instrumento de apoyo (...) la idea es que un profesional, en última instancia, sea quien tenga la responsabilidad de diagnóstico, de tomar decisiones”.

En cuanto a la robótica quirúrgica, las cirugías asistidas por robots que buscan mayor precisión en los movimientos, así como estallidos menos invasivos, subrayar que siempre deben ser controlados por humanos.

También con el ChatGPT, que puede procesar en cuestión de segundos grandes volúmenes de información y proponer un resumen, es muy importante que haya profesionales, trabajadores de la salud que sepan cómo se deben utilizar estas herramientas.

Exceso de confianza

Sin embargo, la realidad es que existe el riesgo de que los profesionales de la salud confíen demasiado en ellos y dejen de estudiar y actualizarse por cuenta propia.

“Hoy estamos en un momento de convergencia donde hay mucho profesional y trabajador que utiliza herramientas de inteligencia artificial o que tiene acceso a estas herramientas, pero que no tuvo contacto con nada de la salud digital a lo largo de su formación profesional”, explica.

D'Agostino agrega que a medida que va pasando el tiempo, “las nuevas generaciones ya se formarán con estas herramientas como parte del proceso educativo. En este momento hay mayor (...) no obstante, la gente tiene hoy esa capacidad de discernir entre una herramienta que puede utilizar fuentes basadas en evidencia o una herramienta que no tiene ningún tipo de sustento de evidencia científica y que no se sabe de dónde está sacando la información”.

Muchos trabajadores sanitarios usan hoy herramientas de inteligencia artificial pero no tuvieron contacto con ellas a lo largo de su formación profesional.

Por lo mismo, la OPS destaca la importancia de que se utilicen herramientas basadas en algoritmos transparentes o conocidas, de no ser así, “no se sabe lo que hay por detrás de una herramienta o software basado en inteligencia artificial. Si uno no conoce lo que hay por detrás, el riesgo es aún mayor”, puntualiza.

En este punto, D'Agostino insiste en que un profesional de la salud “tiene que asumir siempre la responsabilidad final de cualquier decisión clínica”.

Entender las herramientas

Detalla que, como ocurrió antes con la literatura científica -donde tomó años entender el acceso y distinguir las fuentes de información de calidad basada en evidencia y revisión de pares-, en el mundo digital tomará tiempo formar una cultura en la que se entienda cómo se producen las herramientas tecnológicas, defectos son sus fuentes, quién está detrás, qué tan seguras son.

Puesto que la diversidad de fuentes es prácticamente inmanejable, la Organización Mundial de la Salud y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) trabajan unidas en la definición de todos los estándares, “del concepto de la importancia del uso de algoritmos abiertos y de acercar a las cada vez más numerosas las agencias reguladoras y comisiones de parlamentarios de los países para que puedan modificar las legislaciones, los instrumentos normativos en base a todos estos principios técnicos”.

Hasta el momento, la respuesta de los legisladores y responsables de la elaboración de políticas ha sido excelente, reporta D'Agostino.

“Nos han invitado a muchas sesiones de las comisiones de salud de los parlamentos de los diferentes grupos de países en el continente americano, donde han dedicado reuniones de varios días exclusivamente para ver, entender y obtener nuestras recomendaciones de analizar la legislación vigente y la nueva legislación que se debe desarrollar para poder atender de manera segura y ética la transformación digital del sector salud, en particular la regulación del uso de algoritmos y herramientas de inteligencia artificial”.