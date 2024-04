Estoy viendo la inseguridad que no perdona a nadie; empresarios, artistas, estudiantes, comerciantes, todos estamos afectados. También veo un país sin salida. Estoy viendo cómo niños de 14 años son obligados a prostituirse por adultos.

Todo está ocurriendo delante de mí me casa. Quiero refugiarme en algún sitio, pero no puedo esconderme porque necesito resistir.

Muchos jóvenes ya no creen en el trabajo duro y la paciencia.

Mi aliento está agotado, y nuestras lágrimas, las lágrimas de los jóvenes están secas.

He visto demasiado para alguien de mi edad. La cabeza me da vueltas, pero mi cerebro no deja de pensar, así que sigo luchando.

Motivación y esperanza para los jóvenes

He seguido trabajando en la organización comunitaria que apoya a los jóvenes: Comité Consultatif de Jeunes. Trabajamos duro en zonas afectadas por la violencia de las bandas para reducir la delincuencia juvenil.