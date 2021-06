El problema no es la distribución deficiente, el problema es que no hay vacunas: OMS

“Si los países que tienen vacunas usan ese pretexto para no compartir dosis, ese es el verdadero problema”, puntualizó.

“Seamos claros, el problema no es que los países en desarrollo tengan un sistema de distribución deficiente o que su población tenga reticencia a vacunarse, el problema es que en esos países no hay vacunas”, dijo el viernes el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la rueda de prensa bisemanal sobre la situación de la pandemia de Covid-19.

Mentalidad paternalista y colonial

“El paternalismo y la mentalidad colonial es lo que nos lleva a trabajar como lo estamos haciendo. ¿Esta es la lógica que tenemos? ¿No darles algo porque tememos que no lo sepan usar? ¿De verdad? ¿En medio de una pandemia?”, cuestionó Michael Ryan.

“Si esta es la justificación para no compartir las vacunas, realmente tenemos un problema”, añadió.

En el mismo tenor, el doctor Tedros advirtió que es muy preocupante que se repita lo ocurrido en el pasado con el tratamiento del VIH, cuando para no compartir los medicamentos se argumentaba que en los países de ingresos bajos las personas no podían utilizarlos porque eran complicados.

“Esa es una actitud y mentalidad del pasado”, apuntó.

Añadió que también hay quienes hablan de que en África hay vacilación o reticencia a vacunarse sin entender que ese no es el problema.

“Si ni siquiera hay suficientes dosis disponibles ¿para qué hablar de rechazo? Aquí el problema es el suministro, las vacunas, el número de dosis disponibles. No es un problema de rechazo, entrega o distribución. ¡No! No podemos hablar de esa fase porque todavía no hay suministro de vacunas”, recalcó.

Tedros explicó que esta disparidad de acceso a las inmunizaciones es la causa de que la pandemia vaya a dos velocidades con los países que tienen vacunas mejorando y levantando restricciones, y los que no cuentan con vacunas y enfrentan situaciones graves de la enfermedad, grandes brotes y un aumento de casos.

“Esa es la diferencia entre tener o no tener una vacuna. Esto está poniendo al desnudo lo muy injusto que es nuestro mundo, evidenciando la injusticia y desigualdad que prevalecen”, acotó.