Elon Musk ya es dueño de Twitter tras cerrar acuerdo de compra; despide a directivos

El empresario sudafricano, nacionalizado canadiense y estadounidense, Elon Reeve Musk, completó, el 27 de octubre de 2022, la adquisición de Twitter por 44 mil millones de dólares y su primer movimiento fue despedir a los principales directivos de la compañía, a los cuales acusó de engañarlo respecto a la cantidad de cuentas de spam en dicha red social.

Tras cerrar la compra, el cofundador de PayPal, SpaceX, Hyperloop, SolarCity, The Boring Company, Neuralink y OpenAI, además de director general de SpaceX, de Tesla Motors, tomó el control de la red social, según lo afirmó la prensa especializada estadounidense.

El hombre más rico del mundo despidió con efecto inmediato al presidente ejecutivo de Twitter, Parag Agrawal; así como al director financiero, Ned Segal; al jefe de políticas y asuntos legales, Vijaya Gadde; y, Sean Edgett, consejero general de la empresa desde 2012; según personas familiarizadas con el asunto, citadas por medios de Estados Unidos.

Agrawal y Segal estaban en la sede de Twitter en San Francisco, California, hasta la tarde del 27 de octubre de 2022, pero cuando se cerró el trato fueron escoltados hacia afuera de las instalaciones de la red social, según agregaron las fuentes citadas por la prensa especializada estadounidense.

Sin embargo, Agrawal se despidió de Twitter con 43 millones de dólares en los bolsillos, ya que como parte del acuerdo, el consejero delegado adquirirá el 100 por ciento de las acciones que no haya invertido, según una declaración obtenida por medios de EE.UU.

COMPRA DE TWITTER, POR EL FUTURO DE LA CIVILIZACIÓN, DICE ELON MUSK, AL CONFIRMAR TRANSACCIÓN

El empresario sudafricano, nacionalizado canadiense y estadounidense, Elon Reeve Musk, emitió, el 27 de octubre de 2022, un mensaje destinado a los anunciantes de la red social Twitter, a través del cual quiso explicar las razones que lo llevan a comprar dicha compañía.

Cuando quedaban poco más de 24 horas para que expirara el plazo que le había dado una jueza para abrir un proceso, si no se formalizaba la compra. El magnate confirmó que compraría la red social y dijo que lo hacía “por el futuro de la civilización”.

El cofundador de PayPal, SpaceX, Hyperloop, SolarCity, The Boring Company, Neuralink y OpenAI, además de director general de SpaceX, de Tesla Motors, tuiteó que, en primer lugar, “es importante para el futuro de la civilización tener una plaza digital común donde pueda debatirse de manera sana un amplio espectro de creencias”.

Además, Musk adelantó que la publicidad tendrá un lugar relevante en Twitter. Asimismo, reconoció en su mensaje que las redes sociales corren el riesgo de aumentar la polarización de la opinión pública entre la extrema derecha y la extrema izquierda, algo en lo que también han caído los medios tradicionales, y él quiere contribuir a superar este riesgo “para ayudar a la Humanidad que amo”, y “no para hacer dinero”.

El hombre más rico del mundo dijo que, según su visión, dicha red social “no puede convertirse en un infierno gratis para todos, donde puede decirse cualquier cosa sin consecuencias”, sino que debe “respetar las leyes”.

El magnate prosiguió que dicha plataforma debe convertirse “en un lugar cálido y acogedor para todos, donde cada uno puede elegir su experiencia deseada según sus preferencias”, y la comparó con la experiencia de ver cine o jugar a videojuegos, según la edad de cada persona.

Respecto a la publicidad en Twitter, Musk enfatizó que los anuncios, “si son bien entendidos, pueden entretener, complacer e informar” al usuario, explicándole, por ejemplo, que existe un tratamiento médico nuevo. “Fundamentalmente Twitter aspira a convertirse en la plataforma de publicidad más respetada del mundo que fortalecerá tus marcas y hará crecer tu empresa. Construyamos juntos algo extraordinario”, concluyó en su mensaje a los anunciantes.

El 26 de octubre de 2022, el empresario sudafricano, nacionalizado canadiense y estadounidense, cambió la descripción de su perfil público en Twitter a “Chief Twit”, y visitó la oficina de la red social en San Francisco, California.

Se espera que la empresa pase a ser propiedad de Musk a las 17:00 horas, tiempo de Nueva York, del 28 de octubre de 2022, mientras los abogados y banqueros de ambas partes se apresuraban a finalizar el papeleo para concluir la transacción.

Leslie Berland, directora de marketing y jefa de personal de Twitter, envió, el 26 de octubre de 2022, un memorando a los empleados de dicha red social, informando que Musk visitaría la sede de la compañía. “Elon está en la oficina de San Francisco esta semana reuniéndose con la gente, recorriendo los pasillos y siguiendo inmerso en el importante trabajo que todos ustedes hacen”, escribió.

“Para todos los demás, este es solo el comienzo de muchas reuniones y conversaciones con Elon, y todos sabrán directamente de él el viernes”, agregó Berland. El 25 de octubre de 2022, la agencia estadounidense Bloomberg informó que Musk dijo a los banqueros, que esperaba que el acuerdo de 44 mil millones de dólares se cerrara antes de la fecha límite.

Los bancos esperaban una notificación de préstamo de Musk por 13 mil millones de dólares en financiamiento de deuda, con la intención de que los fondos quedaran en un depósito en garantía, el 27 de octubre de 2022.

Twitter demandó, el 12 de julio del 2022, al empresario sudafricano, nacionalizado canadiense y estadounidense, por violar el acuerdo de 44 mil millones de dólares para comprar dicha red social, y pidió a un tribunal de Delaware que ordene a la persona más rica del mundo completar la fusión a los 54.20 dólares por acción de la plataforma acordados.

“Habiendo montado un espectáculo público para poner a Twitter en juego, y habiendo propuesto y luego firmado un acuerdo de fusión favorable al vendedor, Musk aparentemente cree que él -a diferencia de cualquier otra parte sujeta a la ley de contratos de Delaware- es libre de cambiar de opinión, destrozar la empresa, interrumpir sus operaciones, destruir el valor de los accionistas y marcharse”, indica la demanda de la red social.

Musk publicó un meme la noche del 10 de julio del 2022, con imágenes de él mismo riéndose con subtítulos. “Dijeron que no podía comprar Twitter. Entonces no revelarían la información del bot. Ahora me quieren obligar a comprar Twitter en los tribunales. Ahora tienen que revelar la información del bot en la corte”, indicó el multimillonario en el tuit. Después, una imagen del actor Chuck Norris jugando al ajedrez con un solo peón en su lado del tablero, y piezas completas en el otro. “Chuckmate”, escribió.

Musk anunció el 8 de julio del 2022, que enviaría una carta al Consejo de Administración de Twitter, en la que dijo que cancelaría la adquisición de dicha red social, por un monto prometido de 44 mil millones de dólares.

El cofundador de PayPal, SpaceX, Hyperloop, SolarCity, The Boring Company, Neuralink y OpenAI, además de director general de SpaceX, de Tesla Motors, afirmó en una presentación regulatoria ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, que está cancelando la compra, porque Twitter está “en incumplimiento sustancial de múltiples disposiciones” del acuerdo original, que se firmó en abril de este año.

El abogado de Musk, Mike Ringler, declaró que el acuerdo se canceló porque el multimillonario no cree que Twitter haya proporcionado información adecuada respecto a cuántas cuentas falsas y de spam están activas, interactuando en la red social.

El litigante afirmó en una carta dirigida a Twitter, que la compañía está “incumpliendo materialmente múltiples disposiciones” de su acuerdo con Musk, al supuestamente no proporcionar suficiente información.

“A veces, Twitter ha ignorado las solicitudes del Sr. Musk, a veces las ha rechazado por razones que parecen injustificadas y, a veces, ha afirmado cumplir mientras le da al Sr. Musk información incompleta o inutilizable”, dijo Ringer en la misiva.

ELON MUSK PONE EN PAUSA COMPRA DE TWITTER POR USUARIOS FALSOS Y SPAM

El empresario sudafricano, nacionalizado canadiense y estadounidense, Elon Reeve Musk, anunció el 13 de mayo del 2022, que suspendía de manera provisional la compra de Twitter, a la espera de detalles respecto la proporción de cuentas falsas en dicha red social.

“Acuerdo de Twitter suspendido temporalmente a la espera de detalles que respalden el cálculo de que las cuentas falsas/spam representan menos del 5 por ciento de los usuarios”, indicó en un tuit el cofundador de PayPal, SpaceX, Hyperloop, SolarCity, The Boring Company, Neuralink y OpenAI, además de director general de SpaceX, de Tesla Motors.

“Sigo comprometido con la adquisición”, escribió Musk horas después de su primer anuncio. El 25 de abril del 2022, el empresario sudafricano informó que compró Twitter, red social que accedió a ser adquirida a 54.20 dólares la acción. Pagó en total alrededor de 44 mil millones de dólares.

El hombre más rico del mundo, con un patrimonio neto de 264.6 miles de millones (según Forbes), y con más de 83 millones de seguidores en Twitter, dijo que quiere “transformar” la plataforma haciéndola privada, fuera de la vista de los inversionistas, reguladores y otros.

“La libertad de expresión es la base de una democracia funcional, y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad”, dijo Musk en un comunicado anunciando el acuerdo.

El emprendedor de origen sudafricano también indicó en su comunicado que quería “hacer que Twitter (que tiene más de 217 millones de usuarios diarios) fuera mejor que nunca”.

Por su parte, Bret Taylor, presidente de Twitter, dijo que la junta había “llevado a cabo un proceso reflexivo e integral para evaluar la propuesta de Elon con un enfoque deliberado en el valor, la certeza y la financiación”.

“La transacción propuesta generará una prima en efectivo sustancial y creemos que es el mejor camino a seguir para los accionistas de Twitter”, agregó el director ejecutivo de la red social, a través de un comunicado.