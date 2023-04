Estados Unidos planea ampliar los esfuerzos para interrumpir las actividades financieras ilícitas de los narcotraficantes involucrados en el tráfico de fentanilo, con más sanciones, según informó este martes la Casa Blanca, aunque no proporcionó más detalles.

A través de una nota, el Gobierno estadounidense describió sus planes contra las cadenas de suministro de fentanilo, señalando que aumentará las sanciones y otras medidas contra objetivos clave para obstruir el acceso de los narcotraficantes al sistema financiero estadounidense y los flujos financieros ilícitos.

“También fortaleceremos la colaboración con socios internacionales sobre financiación ilícita y esfuerzos contra el lavado de dinero relacionados con el tráfico de drogas”, indicó la Casa Blanca en su nota informativa, en la cual señaló que EU estaba construyendo una coalición global para acelerar los esfuerzos contra las drogas sintéticas ilícitas.



AMLO critica a Gobierno estadounidense

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este mismo martes que el Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Joe Biden, atendía las sobredosis de fentanilo, pero no las causas.

“Ayer se dio a conocer que una agencia de Estados Unidos permite que sin receta se use un medicamento para enfrentar los efectos del fentanilo. En vez de ir a fondo vamos a paliativos, algunos pueden decir, así no van a haber fallecimientos, pero será que esto va a convertirse en un medicamento para que ya no haya la adicción, o es nada más prolongar la agonía, y quién hace ese fármaco, ¿por qué no atender las causas?”, dijo en su conferencia de prensa matutina.