EU notifica a Canadá sobre aranceles del 25% a sus productos: iniciarían el martes, reportan medios canadienses

El gobierno de Canadá fue notificado por Estados Unidos que a partir del martes 4 de febrero se aplicarán los aranceles a sus productos anunciados por Donald Trump.

De acuerdo con medios canadienses, las tarifas serán de 25% a todas las importaciones, con excepción del gas y el petróleo que será del 10%.

Tanto CTV News, The Globe and Mail y CBC citan fuentes consultadas por sus corresponsales, quienes confirmaron que autoridades canadienses ya recibieron notificación; sin embargo, hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial.

“Estos aranceles potencialmente devastadores entrarán en vigor el martes y permanecerán vigentes hasta que Trump esté satisfecho de que Canadá está haciendo lo suficiente para detener el flujo de fentanilo a Estados Unidos” dijo un funcionario del gobierno a CBC.

Al respecto, CTV News reportó que el Ministro de Asuntos Intergubernamentales y Ministro de Finanzas, Dominic LeBlanc, y el Primer Ministro, Justin Trudeau, anunciarán una respuesta esta noche después de tener una reunión de gabinete.

Anuncian imposición de aranceles a México y Canadá para este 1 de febrero

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que este sábado firmaría una serie de decretos que encienden la mecha de una guerra comercial con México, Canadá y China.

Incluso, al ser cuestionado por reporteros, dijo que no hay “nada” que estos países puedan hacer para impedir la puesta en marcha de tarifas a productos. El mandatario argumenta que las razones son la falta de acciones contra el tráfico de fentanilo y que no han puesto freno contra la inmigración irregular.

En el caso de China, la segunda economía más grande del mundo, los aranceles son porque supuestamente permiten la exportación de los principios activos del fentanilo a países como México donde, según Washington, los cárteles del narcotráfico fabrican el opioide que llega a Estados Unidos.

Pese a las amenazas, este sábado Trump está en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, para pasar el fin de semana y no tenía nada previsto en su agenda oficial.

Canadá amaga con “responder con firmeza” ante aranceles

El pasado 21 de enero, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, advirtió que habría una fuerte respuesta de su país si Donald Trump impone aranceles de 25% a las importaciones.

“Canadá responderá y todo está sobre la mesa”, aseveró Trudeau en una conferencia de prensa, al tiempo que enfatizó que la reacción de Ottawa será “robusta, rápida y medida”, pero será equivalente en volumen, dólar por dólar, a los montos gravados por Estados Unidos. Estas medidas “tendrán un costo para los canadienses”.

“Estamos listos para enfrentar todos los escenarios”, indicó el saliente primer ministro. “Protegeremos nuestros intereses nacionales”, añadió.

Según economistas, la imposición de derechos aduaneros provocaría una profunda recesión en el país, que exporta 75% del total de sus bienes y servicios hacia Estados Unidos.

Cientos de miles de empleos canadienses están en juego y según un escenario pesimista trazado por el banco Scotia, un incremento de aranceles seguido de represalias de Canadá sobre las importaciones estadounidenses podría hacer caer el PIB canadiense en más de 5 %, aumentar el desempleo considerablemente y llevar la inflación -hoy en 1.8 % a 12 meses- por encima de 4.1 %.