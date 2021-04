Según el mismo comunicado, las personas que han recibido la vacuna Johnson & Johnson y han desarrollado un fuerte dolor de cabeza, dolor abdominal, dolor en las piernas o dificultad para respirar dentro de las tres semanas posteriores a la inmunización, deben comunicarse con su proveedor de atención médica. Pero estos eventos adversos “parecen ser extremadamente raros”.

Por otra parte, Anthony Stephen Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de EU, consideró que la vacuna contra el Covid-19 desarrollada por la farmacéutica británica AstraZeneca -en conjunto con la Universidad de Oxford- tenía una buena eficacia, pero que los problemas de seguridad que han surgido en torno a ella debían resolverse.

Asimismo, el asesor del Gobierno de Biden contra la pandemia del Covid-19 dijo este martes que era posible que Estados Unidos no necesite usar las vacunas de AstraZeneca, ya dicho país tiene suficiente suministro de dosis con otras compañías.

”Creo que la vacuna AstraZeneca, desde el punto de vista de la eficacia, es una buena vacuna, y si el problema de seguridad se soluciona en la Unión Europea [...] la eficacia de esa vacuna es realmente bastante buena”, dijo Fauci a la BBC radio.

“No está claro si alguna vez usaremos a AstraZeneca o no, pero parece que en este momento no la necesitaremos. No es una acusación negativa contra AstraZeneca, simplemente es posible que, dado el suministro que tenemos de otras compañías, es posible que no necesitemos usar la vacuna de AstraZeneca”, agregó Fauci.

Asimismo, el experto advirtió que a medida que Estados Unidos levanta las restricciones sanitarias se podría dar una “situación realmente peligrosa”, debido a que los bares y restaurantes están reabriendo en algunos lugares donde no se hace cumplir el mandato de uso de mascarillas.

El médico estadounidense especializado en inmunología y experto en reumatología señaló que el despliegue de la vacuna mitigaría “una verdadera explosión de un aumento repentino”, pero no detendría un aumento moderado de casos.

“Este no es el momento de declarar la victoria prematuramente porque tenemos un despliegue tan exitoso”, alertó.