Falla en sistema obliga a suspender vuelos en Estados Unidos

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ordenó la mañana de este miércoles a las aerolíneas paralizar todas las salidas de vuelos, debido a un fallo informático, mientras que las aeronaves que estaban en el aire podían continuar su ruta hasta llegar al destino.

Son alrededor de 4 mil vuelos los que se vieron afectados en dicho país, situación que ha provocado retrasos y cancelaciones.

La FAA dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que seguía trabajando para restablecer completamente el sistema de Notificación de Misiones Aéreas (NOTAM), de donde surgió el fallo, tras una interrupción y a partir de las 7:00 horas informó que se estaban restableciendo las salidas.

El NOTAM -que emite avisos esenciales a los pilotos y al personal de vuelo- solía estar disponible a través de una línea directa, pero eso se eliminó gradualmente con el uso de Internet.

Las alertas abarcan desde información respecto a la construcción en los aeropuertos, hasta restricciones urgentes de vuelos o equipos averiados.

La FAA informó que ordenó a las compañías aéreas que pongan en pausa todas las salidas nacionales para que dicha institución pudiera validar la integridad de la información respecto a los vuelos y a la seguridad.

“Estamos realizando comprobaciones de validación finales y recargando el sistema ahora”, indicó antes.

El Secretario de Transporte del Gobierno de EU, Pete Buttigieg, dijo que había estado en contacto con la FAA acerca de la interrupción que afectaba a un sistema clave para proporcionar información de seguridad a los pilotos.

Destacó que la Administración Federal de Aviación estaba trabajando para resolver dicho problema de forma rápida y segura.

Mientras que el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló, en primera instancia, con el Secretario de Transportes para pedir explicaciones, según lo indicó la Casa Blanca en un comunicado.

“Les he dicho que me informen directamente cuando lo sepan. Los aviones pueden aterrizar sin problemas, pero no despegar. No saben cuál es la causa, esperan que en un par de horas tengan una buena idea de lo que lo causó y responderán en ese momento”, explicó.

“Por el momento” no hay evidencia de que el problema informático que provocó la suspensión de los vuelos domésticos en Estados Unidos obedezca a un ciberataque, dijo la Casa Blanca, en un comunicado, agregando que el Presidente Biden fue informado al respecto.

“No hay evidencia de un ataque cibernético por el momento, pero el presidente ordenó al DOT que realice una investigación completa sobre las causas. La FAA proporcionará actualizaciones periódicas”, tuiteó la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre, refiriéndose al Departamento de Transporte y la Autoridad Federal de Aviación.

“La FAA continúa trabajando para restaurar completamente el sistema de información [aéreo] luego de la interrupción”, dijo la institución en un comunicado, en el cual agregó: “Si bien algunas funciones comienzan a estar nuevamente en línea, las operaciones del sistema aéreo nacional siguen siendo limitadas”.