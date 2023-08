“A mi hijo le deseo suerte y fuerza. Que estos sucesos forjen su caracter (sic) y pueda reflexionar sobre sus propios errores. Como afirmé (sic) ante el fiscal general [Francisco Roberto Barbosa Delgado] no intervendré ni presionaré sus decisisones (sic); que el derecho guie (sic) libremente el proceso”, tuiteó Petro Urrego.

“Han sido capturados por la fiscalía mi hijo Nicolás y su ex esposa Days. Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel; como presidente de la República aseguró que la fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley”, indicó el mandatario colombiano, en su cuenta de la red social Twitter.

Gustavo Francisco Petro Urrego, presidente de Colombia, informó que su hijo mayor, Nicolás Fernando Petro Burgos y su ex nuera, Daysuris del Carmen Vásquez Castro, fueron detenidos por la Fiscalía General de la Nación, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito en el primer caso y por los punibles de lavado de activos y violación de datos personales, en el segundo.

“Petro Burgos aportó información relevante que hasta el momento la Fiscalía General de la Nación desconocía, entre ellos, [...] acerca de la financiación de la pasada campaña presidencial del actual presidente, doctor Gustavo Petro Urrego, y de los dineros que ingresaron a esa campaña, que habrían superado los topes mínimos permitidos por la ley y una parte de estos dineros no habrían sido reportados ante las autoridades electorales”, detalló el fiscal delegado.

Según indicó representante de la Fiscalía General de la Nación, durante una audiencia ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. la cantidad de dinero superó los límites autorizados y una parte no habría sido reportada a las respectivas autoridades electorales.

Nicolás Fernando Petro Burgos, hijo mayor de Gustavo Francisco Petro Urrego, presidente de Colombia, admitió que fuertes sumas de dinero entregadas por el ex narcotraficante y ex contrabandista, Samuel Santander López Sierra, alias “El Hombre Marlboro”, entraron a la campaña presidencial de su padre, según lo informó la Fiscalía General de la Nación colombiana.

“La Fiscalía General de la Nación se permite informar que el día de hoy 29 de julio de 2023, sobre las 06:00 horas, en cumplimiento a lo dispuesto por el Juzgado 16 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, se hicieron efectivas las órdenes de captura proferidas contra Nicolás Fernando Petro Burgos, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito y Daysuris del Carmen Vásquez Castro por los punibles de lavado de activos y violación de datos personales por hechos ocurridos desde 2022 a la fecha”, indicó la institución de procuración de justicia colombiana, en un comunicado.

“Los capturados serán puestos a disposición de un Juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías, a quien se le solicitará impartir legalidad a los procedimientos de allanamiento, captura e incautación de elementos materiales probatorios. De igual manera, se formulará imputación por los delitos ya citados y se solicitará una medida restrictiva de la libertad. Esta información se publica por razones de interés general”, señaló la Fiscalía General de la Nación de Colombia.

En marzo de 2023, Petro Burgos había sido puesto bajo investigación por la institución de procuración de justicia colombiana, bajo sospecha de haber tomado dinero de narcotraficantes, a cambio de incluirlos en los esfuerzos de su padre para negociar conversaciones de paz con organizaciones criminales en la región Caribe.

Ese mismo mes y año, el presidente de Colombia solicitó al Francisco Roberto Barbosa Delgado, titular de la Fiscalía General de la Nación, que se realizaran las investigaciones necesarias respecto a la denuncia de corrupción que su ex nuera había mencionado en una entrevista a la revista Semana, en torno a su hermano Fernando Petro Urrego y su hijo mayor, Nicolás Fernando Petro Burgos.

Vásquez Castro acusó en marzo de 2023, al hijo del presidente colombiano, de tener vínculos con narcotraficantes y contrabandistas, así como de recibir grandes sumas de dinero, supuestamente destinadas a la campaña presidencial del actual mandatario de Colombia, pero que en realidad usó para darse una vida de lujos en la ciudad de Barranquilla.

El hijo de Petro Urrega era diputado por el movimiento político de su padre, el Pacto Histórico, en el departamento de Atlántico. No obstante, diversos medios de comunicación publicaron sus extractos bancarios, muy superiores al salario de quien ostenta dicho cargo.

En una entrevista con la revista Semana, Vásquez Castro afirmó que el ex narcotraficante y ex contrabandista Samuel Santander López Sierra, alias “El Hombre Marlboro”, entregó a su ex esposo el equivalente a unos 124 mil dólares.

La ex nuera de Petro Urrego también aseguró que dicha información se la había dicho al mismo al presidente y que este “no tenía idea” de los supuestos hechos, a la vez que, según dijo, el mandatario colombiano se mostró muy decepcionado por la presunta conducta de su hijo y de su hermano.

Sin embargo, a través de un comunicado, difundido el 5 marzo de 2023, Petro Burgos había negado las sospechas en su contra, diciendo que no eran más que ataques políticos y personales, que buscaban destruir el trabajo que había logrado en su carrera.

“Señor Francisco Barbosa, ante la confrontación con mi padre el presidente @petrogustavo, la cual ya es personal, siendo usted la cabeza de la @FiscaliaCol ¿tendré garantías en mi caso?, tuiteó el hijo del presidente colombiano, el 5 de mayo de 2023.