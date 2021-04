‘Hola, me llamo Rubén, tengo 27 años y estoy embarazado’. Y en unos días más, dará a luz en España

De acuerdo con medios locales a los que dio entrevista, antes de iniciar con el tratamiento hormonal para transicionar de género, Rubén congeló sus óvulos para en un futuro poder gestar la vida de su bebé.

Tiempo después, ya como un hombre transexual, Rubén acudió con especialistas que lo ayudaron a realizar la inseminación artificial. Sin embargo, pensé que probablemente esos fueron los pasos "más sencillos" de todo este proceso, ya que en el camino se ha enfrentado a críticas y ataques de personas, ya trámites burocráticos que no tenían algún tipo de precedente como el caso de Castro, por lo que ahora tendrán que crearse con base en esta experiencia.

El joven comentó de hecho, aunque en un un de transición es muy común que las personas interesadas se sometan a una mastectomía, él no lo hizo con el propósito de poder amamantar a su hijo o hija en cuanto nazca, y así “cumplir un sueño por completo ”.

“Sé que va contra toda la ley escrita, pero, si no hay referencias, no sabes que puedes existir. Hay mucho desconocimiento sobre todo en lo sanitario, tuve que pasar por un comité ético sanitario, pero para mí es todo un avance, porque es donde siempre he querido estar ”, dijo el joven.

Rubén ha compartido su proceso de embarazo con fotos y videos compartidos por medio de su cuenta de Instagram, donde incluyó que su bebé llevará el nombre de Luar.

Sus publicaciones en redes sociales tienen el propósito no sólo de compartir su dicha de ser un padre gestante, sino de visibilizar más casos como el de él y comenzar a normalizar la diversidad de familias.