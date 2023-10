En medio de los continuos bombardeos, Israel ordenó esta madrugada a la población del norte de la Franja de Gaza que abandone ese territorio en un plazo de 24 horas “por su seguridad y protección”, una medida que tendría consecuencias humanitarias devastadoras, advirtió la ONU.

El equipo de la ONU en Palestina pidió este viernes al gobierno israelí que rescinda la disposición de traslado inmediato al sur de Gaza para toda la población y las agencias de las Naciones Unidas sin ofrecerles ninguna garantía para su seguridad o su regreso.

“Los civiles palestinos, incluidos mujeres y niños, están aterrorizados, heridos y traumatizados. Esto provocará una tragedia humanitaria que puede y debe evitarse”, puntualizó la ONU en Palestina.

El equipo cifró en 1800 los palestinos muertos hasta el momento a causa de los ataques aéreos israelíes, y dio cuenta de la destrucción de infraestructura y un asedio total que ha privado a los civiles de electricidad, alimentos, combustible y agua potable.

“Las guerras tienen reglas y los civiles deben ser protegidos en todo momento. Según el derecho internacional, Israel debe tomar medidas de precaución en futuros ataques para limitar el daño a civiles y bienes de carácter civil”, recalcó el sistema de la ONU en Palestina.

En Nueva York, el portavoz de la Organización anunció que antes de la medianoche del jueves los representantes de la Organización en Gaza fueron informados por sus oficiales de enlace con el ejército israelí que todos los habitantes del norte de Gaza deberían trasladarse al sur de la Franja.

Stephane Dujarric precisó que esto implica el desplazamiento de 1,1 millones de personas, incluido el personal de la ONU y los refugiados en sus escuelas, centros de salud, clínicas y otras instalaciones.

“Un millón de personas no pueden huir en un día: muchas ya eran desplazadas o no tienen vehículos para transportarse, y no pueden moverse mientras continúan los bombardeos”, declaró el equipo en Palestina.

Tras declarar que es imposible un movimiento de esa escala sin efectos humanitarios catastróficos, Dujarric pidió a Israel que rescinda la orden.

Los trabajadores socorro de la ONU aunaron su voz a Dujarric, solicitando que se revierta la ordenanza y expresaron gran preocupación por el empeoramiento de una crisis de por sí aguda que significaría tal movimiento.

Sentencia de muerte

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó que dicha orden equivale a “una sentencia de muerte” para muchos enfermos.

Tarik Jasarevic, portavoz de esa agencia, dijo este viernes en conferencia de prensa en Ginebra que sería “imposible evacuar a los pacientes vulnerables de los hospitales del norte de Gaza”.

Agregó que en los nosocomios hay heridos graves y recién nacidos que dependen de soporte vital y que pedirle a los trabajadores sanitarios que los trasladen “es más que cruel”.

Jasarvic también señaló que el sistema de salud de Gaza está “al límite” con los dos principales hospitales en el norte del territorio desbordados. “Seis de los siete hospitales más importantes de Gaza sólo funcionan parcialmente”, en tanto que los cadáveres se “apilan” porque falta de espacio en las morgues, y las ambulancias y los doctores enfrentan situaciones horribles en las que deben decidir a quién salvar y a quién no, abundó.

El equipo de la ONU en Palestina se pronunció en la misma línea, insistiendo en que los desplazamientos masivos ponen en peligro inminente la vida de los enfermos y heridos y pueden provocar un desastre de salud pública “en un momento en que el sistema sanitario está por colapsar”. Los hospitales del sur de la Franja de Gaza están al límite de su capacidad y no pueden aceptar nuevos pacientes, reportó.

La OMS reportó desde el estallido de violencia hasta el jueves, 34 ataques a las instalaciones y bienes de sanidad en Gaza, en los que murieron once trabajadores sanitarios en servicio. El Centro de Operaciones de Emergencia de Gaza, apoyado por la OMS, sufrió grandes daños.