MÉXICO.- “¿En qué días cae este año Semana Santa?” Desde que recuerdo, inequívocamente escucho a alguien preguntar eso entre enero o febrero de cada año, ya sea para planear las vacaciones familiares, los esquemas de trabajo o las agendas informativas. Inequívocamente la fecha siempre coincide con una luna esplendorosa, grandota, como una pelotota.

Este año, la luna rosa, como se le conoce a la primera luna de primavera (por las flores que brotan y no por el color que adopta el astro) se pudo apreciar en su máximo el miércoles 5; por lo que para el Sábado de Gloria tal vez ya no esté tan llena.

La Semana Santa no tiene una fecha fija en el calendario. Si no, ¿cómo sería que Cristo siempre muere en viernes? La respuesta reside en una reunión que se llevó a cabo hace poco menos de mil 700 años, en una ciudad que ya no guarda su nombre, de una nación que ya no existe.

En el año 325, después de que hubiera nacido Jesucristo, cuando sus fervientes dejaron de ser perseguidos y su fe se adoptó como la religión oficial del Imperio Romano, los cristianos se empezaron a pelear por varias cosas, entre ellas, cuándo celebrar la Pascua ―o Domingo de Resurrección, la fiesta central del cristianismo―. Así, en la ciudad de Nicea, hoy Iznik, en la nación de Bitinia del Imperio Romano se celebró la primera reunión de todos los obispos cristianos.

Entre otras cosas, establecieron que Jesucristo era de la misma sustancia que dios. “Dios verdadero de dios verdadero”, como repiten en las iglesias cada domingo. Además, acordaron que la fiesta de la resurrección se celebraría anualmente en la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Con ello, según apunta Ignacio Mantilla Prada, matemático, profesor, ex rector de la Universidad Nacional de Colombia y columnista del diario El Espectador, dan un abanico de fechas para la Semana Santa, que va del 22 de marzo al 25 de abril.

Una celebración anterior a los judíos

La celebración de la Pascua la heredaron los cristianos de los judíos; Cristo, antes de ser crucificado se encontraba celebrando el Pésaj, en los primeros días del mes hebreo de Nisán, cuando se recuerda la salida del pueblo hebreo, de la mano de Moisés de Egipto y su paso por el Mar Rojo.

Sin embargo, antes, esta fiesta ya se celebraba entre pastores de esas regiones del mundo; se sacrificaba un cordero como ofrenda para pedir fecundidad y se celebraban el paso del invierno a la primavera, justo en la primera luna llena de la primavera.

Actualmente, las fechas de las Pascuas cambian todos los años, para judíos como para cristianos. También las vacaciones que estas fechas obligan.