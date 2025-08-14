México y Canadá hacen lo que nosotros les decimos que haga, presume Trump

El Presidente de Estados Unidos Donald Trump presumió que México y Canadá hacían lo que Estados Unidos les pedía que hicieran respecto a políticas de seguridad fronteriza.

También presumió la reducción histórica en los cruces irregulares de migrantes en la frontera de Estados Unidos durante los últimos meses

”Estamos cerrando las fronteras y todo el mundo lo entendió, porque ahora respetan a tu país otra vez. Realmente respetan a este país de nuevo. No lo respetaban. Pero ahora saben que significa mucho”, dijo Trump a periodistas en el Salón Oval de la Casa Blanca, tras firmar una orden ejecutiva sobre la seguridad social.

”Y México hace lo que les decimos que hagan. Y Canadá hace lo que les decimos que hagan. Porque tenemos las dos fronteras. Tenemos la frontera norte, la frontera sur, y ambas eran horribles”, enfatizó.

El 5 de agosto de 2025, el Comando Norte de Estados Unidos tomó bajo su control de una franja de 51 kilómetros en la frontera de Arizona con México, con lo cual el Pentágono sumó bajo su jurisdicción, más del 26 por ciento de toda la línea fronteriza, lo que le permitiría detener temporalmente a migrantes irregulares.

Tras las declaraciones, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum lanzó un breve mensaje “al mundo”, al aclarar que en el país solo mandan los mexicanos.

“Para cualquiera que tenga alguna duda, este es un mensaje de México para el mundo. En México el pueblo manda”, dijo en un video grabado en la Cuarta Sección de Chaupultepec.