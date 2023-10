Einat Kranz Neiger, Embajadora de Israel en México, dejó en claro que no tomar partido como el Presidente Andrés Manuel López Obrador, es apoyar al terrorismo.

“Primero estamos agradecidos por el mensaje que sacó ayer el Gobierno de México apoyando el derecho de Israel de defenderse y condenando la violencia y el ataque en contra de civiles”, indicó Kranz Neiger.

“Pero sí, en las palabras de esta mañana del Presidente, con todo respeto al Presidente, nos parecen que están un poco fuera de lugar parte de lo que él dijo. Estuvo diciendo que México no quiere tomar partes, que México no quiere tomar un lado, y no tomar a un lado en este caso es apoyar al terrorismo”, señaló la Embajadora.

“No es un conflicto entre dos países que tienen una discusión o un desacuerdo, estamos hablando de una fuerza terrorista que ha cometido un ataque atroz y se tiene que condenar contundentemente sin equilibrio, sin neutralidad, sin no tomar lados, porque no tomar lados es apoyar al terror y al terrorismo”, expresó la diplomática israelí.

“Hablar de un equilibrio, hablar de querer la paz y que las dos partes tengan que sentarse a dialogar en este momento es como apoyar al terrorismo [...] apoyar a Hamás en este momento y no apoyar una postura claramente de apoyo a quien es víctima de esta situación, de quienes son víctimas de estos actos brutales, de violencia y crueldad, eso es apoyar al terrorismo”, enfatizó Kranz Neiger, en otra entrevista con el diario El Universal.

“En este momento no se puede guardar la neutralidad y guardar el equilibrio y decir que no se puede tomar lado, porque no estamos hablando de un conflicto entre dos naciones, que tienen un desacuerdo, sino estamos hablando de un grupo terrorista, que atacó sin ninguna provocación previa”, insistió la embajadora.

“Y se metió a casas, mató a criaturas en sus camas, se llevó de secuestrados a ancianos y ancianas, a bebés, mamás con sus hijos lactando. Son atrocidades, ¿qué tiene que ver esto con el diálogo y la paz?. Los de Hamás son terroristas, no se dialoga con terroristas”, agregó la diplomática israelí.

”No tomar una postura muy clara condenando estos actos es no tomar lados, es apoyar al terrorismo. Con todo respeto, y tengo muchísimo respeto al Gobierno mexicano y por supuesto al presidente, este mensaje que sacaron de ayer es muy positivo, estamos agradecidos, pero faltaría de aclarar que el que no se pone del lado correcto se pone al otro lado”, abundó Kranz Neiger.

La Embajada de Israel en México expresó su inconformidad ante la postura tomada por el Presidente mexicano durante su conferencia de prensa matutina y expresó que el político tabasqueño debería condenar los ataques cometidos por el grupo terrorista Hamas, los cuales calificó como despiadados y brutales y que evidencian la verdadera naturaleza de estos grupos, enfocadas a dañar a ciudadanos israelíes.

”Valoraríamos que el Gobierno de México pudiera considerar una posición que condene de manera contundente los actos barbáricos perpetrados por la organización terrorista Hamás”, expresó la sede diplomática, a través de un comunicado.

”Creemos firmemente en la importancia de condenar aquellos actos que ponen en peligro la vida de los civiles, así como rechazar cualquier manifestación de terrorismo que amenace la estabilidad regional e internacional”, indicó la Embajada israelí.

”Lamentamos profundamente que el Gobierno de México no haya adoptado una postura más enérgica y decidida ante esta situación. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de actuar de manera contundente para exigir la liberación inmediata de los cautivos y para condenar con firmeza esta masacre tan cruel e inhumana [...] Como la historia nos ha enseñado repetidamente, mantener una posición neutral en lugar de tomar partido implica, en última instancia, respaldar y apoyar al terrorismo”, escribió la sede diplomática de Israel.

López Obrador afirmó que había alrededor de 300 mexicanos que querían salir de la zona en conflicto y por ello se enviarían dos aeronaves para repatriarlos.

“Para los mexicanos que se encuentran en Israel, hoy sale un avión para traer a los que quieran venir a México, están trabajando los Embajadores de Palestina, Israel, hay apuntados alrededor de 300 mexicanos que quieren salir”, aseguró.

“La mayoría de los mexicanos [estaban ahí] por motivos fundamentalmente turísticos, religiosos, se decidió mandar un avión hoy mismo en la tarde y se va a mandar otro por la tarde para la protección de todos nuestros connacionales”, insistió López Obrador.

Indicó que en Israel se encontraban “alrededor de 5 mil mexicanos”. Sin embargo, no condenó el ataque de Hamas, ya que consideró que más que condenas se requerían soluciones pacíficas. Asimismo, urgió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a aplicarse a fondo en el tema y se quejó de que no apostaban por la paz.

“Nosotros no queremos tomar partido, porque queremos ser factor para la búsqueda de una solución pacífica, cuando se enfrentan estos conflictos tan lamentables, es de mucha gravedad, más que condenas se requieren soluciones pacíficas y que se evite que escale más la confrontación y la violencia, son hasta ahora muchos muertos tanto de Israel como de Palestina, no queremos eso, vamos a seguir convocando el diálogo”, dijo.

“Sentimos que hace falta más actividad de la ONU, actuar más y no quedarnos con los procedimientos de antaño, que todo pasa por el Consejo de Seguridad y si alguien veta ya se paralizó por completo, eso debe cambiar. La ONU debe tener más acción, un papel protagónico, ¿porque si no quién?”, enfatizó.

“Ya se definió nuestra postura, nosotros estamos a favor de la paz, no consideramos que deba utilizarse la violencia, es muy claro nuestro mandato de la Constitución, no intervención, cooperación para el desarrollo, solución pacífica de las controversias, esa es nuestra postura, no queremos la guerra, no queremos la confrontación, es lo más irracional que puede existir, la confrontación y la guerra, que genera mucho sufrimiento”, señaló.

“Lamentamos mucho lo que está pasando por este enfrentamiento de palestinos, israelitas (sic), Naciones Unidas debe aplicarse a fondo, no sólo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, estamos viendo que no apuestan por la búsqueda de paz, siempre bloquean las iniciativas en ese sentido, yo pienso que deben convocar a una asamblea con todos los países miembros para condenar”, agregó.