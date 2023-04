El Departamento de Defensa de Estados Unidos defendió la colaboración con el Gobierno de México y el respeto a su soberanía, después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador prometiera proteger los datos de las Fuerzas Armadas de su País, ante el presunto “espionaje” estadounidense.

El Pentágono es la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos -cuyo titular es Lloyd Austin-, ubicado en el condado de Arlington, Virginia, cerca de Washington D.C.

Un portavoz del Pentágono dijo a la agencia española EFE, que dicha institución del Gobierno estadounidense, así como las secretarías de Defensa Nacional y de la Marina de México, “disfrutan de una asociación colaborativa”, centrada en “asuntos tradicionales de defensa” y en abordar los retos en dicho ámbito.

El vocero del Pentágono estadounidense destacó que esta cooperación se producía “mientras ambos respetan la soberanía del otro y sus agendas respectivas de política exterior”.

“Haremos un planteamiento por las vías diplomáticas adecuadas preguntando eso, hoy mismo lo vamos a hacer, pidiendo que se nos informe, se nos dé el detalle”, dijo, por su parte el Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Casaubón, durante un breve encuentro con representantes de medios de comunicación.

Afirmó que pediría a las autoridades estadounidenses aclarar si era veraz la información sobre el presunto espionaje, que reveló el diario The Washington Post, ya que consideró que era una obligación de Estados Unidos confirmar o negar la situación.

“Es una obligación de Estados Unidos compartirla con México, o, en su caso, no compartirla, sino señalar que no es veraz la información. Entonces el día de hoy lo haremos”, aseveró, quien pese a las acusaciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que el espionaje sería una violación a la soberanía de México, no quiso ahondar en el tema.

“Primero déjame tener la información y ya te puedo yo decir”, argumentó Ebrard Casaubón, quien también precisó que, con base en la ley, México contaba con un reporte mensual respecto a las actividades de las agencias estadounidenses en México.

“Y para este caso en particular se tendrá que ver el detalle y se estará informando para ver cómo funcionó este tema”, agregó.