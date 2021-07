Periodista mexicano Daniel Lizárraga abandona El Salvador; no nos callarán, dice

El periodista mexicano Daniel Lizárraga, editor del medio digital El Faro, abandonó El Salvador, este jueves 8 de julio, luego que el Gobierno encabezado por el presidente Nayib Armando Bukele Ortez, le ordenó salir del país.

”Soy Daniel Lizárraga y me encuentro en este momento en el Aeropuerto de El Salvador para regresar a México. Estoy cumpliendo en tiempo y en forma el plazo que me dio el Gobierno del presidente Bukele para abandonar el país”, dijo el periodista.

En un video publicado en la cuenta de la red social Twitter de El Faro y grabado antes de que Lizárraga abandonara el país, el periodista mexicano señaló que la acción ordenada por el Gobierno de Bukele Ortez es un ataque más al medio digital.

”No lo veo como un ataque personal, pero si lo veo como un ataque más al Faro y es un intento más por tratar de detenernos, parece que están dispuestos a todo”, expresó Lizárraga, quien también dijo que este tipo de ataques no va a amedrentar a los colaboradores del medio digital y continuará haciendo periodismo de calidad para la sociedad salvadoreña.

”Pero deben de saberlo: no nos van a callar, no va a pasar eso, no vamos a dejar de publicar. Vamos a seguir ofreciendo la mejor información posible hasta el límite de nuestras capacidades con todo el rigor posible, para informar a esta sociedad como se merece”, agregó el periodista mexicano.

”Según el Gobierno de Bukele, la verdad tiene que ser propaganda. En El Faro no hacemos propaganda, hacemos periodismo profesional”, finalizó el periodista mexicano, antes de abordar un avión en el que viajó hasta la Ciudad de México.