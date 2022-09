Putin otorga ciudadanía rusa al estadounidense Edward Snowden

El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, concedió el 26 de septiembre del 2022 la ciudadanía rusa a Edward Joseph Snowden, ex consultor de la Agencia Central de Inteligencia y de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

En junio del 2013, Snowden hizo públicos -a través de los periódicos The Guardian y The Washington Post-, documentos clasificados como alto secreto sobre varios programas de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), incluyendo los programas de vigilancia masiva PRISM y XKeyscore.

Snowden, de 39 años de edad y que recibió asilo político en Rusia en 2013, se enfrenta a cargos de espionaje en Estados Unidos y hasta 30 años de prisión.

Putin tomó la decisión en apego del punto A del artículo 89 de la Constitución rusa, que estipula que el jefe del Estado de Rusia puede otorgar la ciudadanía y el asilo político.

Snowden, que solicitó la ciudadanía el 2 de noviembre de 2020, no ha realizado ningún comentario respecto a la invasión rusa en Ucrania que arrancó en febrero del presente año.

Su abogado, Anatoli Kucherena, negó que su cliente pueda ser llamado a filas en el marco de la movilización parcial decretada la pasada semana por Putin.

“Como Edward no sirvió en el Ejército ruso, no tiene práctica y experiencia militar, no puede ser movilizado”, comentó el litigante a la agencia Interfax.

El nuevo ciudadano ruso, que recibió el permiso de residencia permanente en dicho País, en octubre de 2020, tuvo su primer hijo con su esposa, Lindsay Mills, en diciembre de ese mismo año.

Según la legislación rusa, por el hecho de nacer en Rusia el hijo de Snowden obtuvo de forma automática la ciudadanía rusa.

- Con información de agencias y CNN