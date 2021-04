¿Qué retroceso está observando en los niños durante la pandemia de Covid-19?

Estoy observando un retroceso notable, superior a lo que suele considerarse adecuado en términos de desarrollo. He visto a niños que han dado marcha atrás en el uso del lenguaje propio de los bebés y que necesitan más ayuda de lo que es normal en esa edad en sus rutinas diarias, como dormir o ir al baño.

Puede ser muy difícil enfrentarse a sentimientos complejos y manifestarlos, así que estamos viendo rabietas tanto en niños más pequeños como de edad más avanzada, incluso en estudiantes universitarios.

También nosotros, los adultos, retrocedemos cuando aumentan nuestros niveles de estrés o cuando vivimos cambios y transiciones, así que creo que es importante tener en cuenta que se trata de un fenómeno del desarrollo que puede darse desde la infancia hasta la edad adulta.

Por otro lado, también estamos observando numerosos problemas de comportamiento. Hemos detectado que a los niños les entristece mucho no poder estar con sus amigos o sus maestros y reaccionan con emociones y comportamientos exagerados a los cambios que se están produciendo en las escuelas.

Esta incertidumbre está aún más presente y es mucho más desalentadora porque a todos nos está costando conseguir que las cosas sean normales y predecibles. Nos hemos dado cuenta de que la regularidad y la previsibilidad son muy difíciles de conseguir durante esta pandemia. Por este motivo, los niños pueden sentir más ansiedad y frustración y, como consecuencia, sufrir alteraciones en su comportamiento.

Algunos progenitores aseguran que sus hijos adolescentes tienen rabietas. ¿Cómo deberían responder?

Pueden ayudarlos a encontrar la manera de controlar sus emociones (por ejemplo, salir a pasear o a correr, respirar profundo, pintar o dibujar), o a buscar el modo de poder mantener el contacto con sus amigos y familiares.

Sin embargo, estas técnicas no pueden utilizarse mientras están teniendo la rabieta. Una vez controlada, la madre o el padre pueden decirle: “Te has enfadado mucho. Me gustaría saber qué te pasa”. Esto podría ayudar a descubrir los sentimientos que hay detrás de esas rabietas.

Es habitual que haya una mezcla de sentimientos: enfado, miedo, tristeza o ansiedad, entre otros. Puede ser útil reconocer lo difícil, dura y distinta que está siendo la vida durante la pandemia de Covid-19.

La adolescencia puede ser complicada para los progenitores y para los hijos, ya que el objetivo principal en términos de desarrollo es avanzar a paso rápido hacia la independencia, un proceso que comienza en la primera infancia. Este proceso está cargado de emociones, dolor, dificultad y ansiedad, tanto para los progenitores como para los adolescentes.

Otros progenitores han observado que sus hijos han vuelto a orinarse en la cama. ¿Qué les recomendaría?

Esta regresión es muy habitual. En estos casos, hay que observar si ha habido algún cambio en casa o en la escuela que pueda explicarlo. Si hay algo que pueda estar produciéndole ansiedad a tu hijo, debes hacer todo lo posible por ayudarle.

A estas edades, puede ser útil ponerles un pañal para dormir. Controla su ingesta de líquidos y procura limitarla cuando se acerque la hora de irse a dormir. Observa con qué frecuencia el pañal aparece mojado por las mañanas. Esto te permitirá comprobar el control que tu hijo va adquiriendo durante las noches. Hazle saber que lo ayudarás a no volverse a orinar en la cama.

Al mismo tiempo, ayuda a tus hijos a ser más independientes a la hora de vestirse y desvestirse, lavarse las manos, comer y realizar tareas sencillas adecuadas para su edad, como recoger su plato de la mesa (siempre y cuando puedan hacerlo). Promover y propiciar la independencia de los niños en función de su edad en otras áreas contribuye a mejorar sus competencias y su autoestima, y puede ayudarlos a dominar todos los aspectos del aprendizaje para ir al baño.