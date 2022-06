Que ‘se dé un baño de pueblo’, piden migrantes mexicanos a Marcelo Ebrard

Decenas de migrantes mexicanos en Estados Unidos se reunieron con Marcelo Ebrard Casubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien se encuentra en Los Ángeles, California, con motivio de su asistencia a la IX Cumbre de las Américas.

Durante la reunión, el canciller anunció el arranque del programa Jóvenes Construyendo el Futuro con 3 mil jóvenes mexicanos en dicha ciudad, pero también fue increpado por migrantes de México, quienes pidieron que los consulados trabajen a favor de los connacionales.

Que “se dé un baño de pueblo”, tal como lo hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, según le dijo una connacional, al quejarse por el mal funcionamiento de los consulados de México en Estados Unidos, que, según ella, no atienden a los mexicanos.

En la ronda de preguntas de la reunión -que se llevó a cabo en el East Los Ángeles College, la mujer le expresó al titular de la Secretaría Relaciones Exteriores que supervise a funcionarios, ya que muchas veces los tratan muy mal.

“Queremos canciller que le copie a nuestro presidente que se baje, que se dé un baño de pueblo, que se dé baño de los migrantes que están en las orillas, que están en el campo, que vaya usted a los consulados a supervisar”, señaló la mujer.

“Sin avisarle a los cónsules, para que no se preparen y vea usted el verdadero trabajo, a qué hora llegan, qué lujos tienen y todas las prerrogativas, nos tratan muy mal, cuando usted está es diferente”, expresó la migrante.

“No atienden, nos tratan muy mal, cuando usted está es diferente, no atienden las citas, no atienden a veces ni siquiera las emergencias, mi Consulado no funciona, lo dejan a uno en la línea, contestan en inglés, los cónsules están hasta arriba, inalcanzables. Están como en una nube, yo vengo de Sacramento y por eso queremos que usted [lo atienda]”, reprochó la mujer.

En respuesta, el canciller se mostró en disposición y respondió: “a eso venimos”. Asimismo, transmitió el agradecimiento de López Obrador para los migrantes mexicanos, por el apoyo histórico, según dijo, a sus familias en México y a su país.

“Los migrantes estamos sufriendo, hay necesidades, tenemos que empujar [...] necesitamos que el Gobierno tenga más cuidado en todos los migrantes mexicanos”, externó, en su turno, otro migrante.

En un salón de usos múltiples del colegio, un grupo de personas gritó: “Ebrard, Ebrard, qué pasa con Ebrard, que los consulados no pueden mejorar”. El titular de la SRE respondió : “Sobre eso estamos, por eso estamos aquí, tenemos que trabajar juntos porque hay muchísimo por hacer, ¿qué necesitamos hacer? Ponernos a trabajar, a eso venimos, tenemos ya los recursos”.

Otro hombre reclamó al canciller que no hablara de una reforma migratoria para los paisanos en Estados Unidos, mientras que una joven “dreamer” pidió a Ebrard Casaubón más acciones del Gobierno de México a favor de los estudiantes mexicanos en EE.UU.

“Pues es lo que estamos planteando precisamente en la Cumbre de las Américas y es en lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado insistiendo, que se haga [...] una reforma migratoria para que la gente tenga sus derechos”, respondió el canciller.

Otra mujer, proveniente de Durango, pero que lleva viviendo más de dos décadas en Estados Unidos, reprochó al titular de la SRE la inseguridad generada por los capos del narcotráfico en México.