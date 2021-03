WASHINGTON (Noroeste / Redacción)._ El expresidente Donald Trump y su esposa, Melania Trump, recibieron en secreto la vacuna contra la Covid-19 en la Casa Blanca en enero, según informes de la prensa local.

Esta noticia fue reportada inicialmente por The New York Times, cuya fuente, un asesor del exmandatario, aseguró que ambos fueron inoculados “en privado” antes de que Trump dejara la Presidencia.

Aún no está claro qué tipo de inmunizante recibieron ni si recibieron una o dos dosis. Esta información no fue proporcionada en su momento por la Casa Blanca.

Como se recuerda, Trump y la exprimera dama dieron positivo al coronavirus en octubre del año pasado, luego que el expresidente pasara meses minimizando públicamente el impacto de la pandemia y cuestionando el uso de mascarillas.

Ambos superaron la enfermedad semanas más tarde. Durante su tratamiento, Trump recibió un cóctel experimental de la farmacéutica Regeneron, dijo el portal RPP.

La noticia de su vacunación secreta se produce un día después de que el exmandatario apareciera en la Conferencia de Acción Política Conservadora, en Florida, donde se jactó sobre cómo presionó a los funcionarios para que se desarrollara la vacuna bajo la Operación Warp Speed.

“Nos arriesgamos porque si no lo hacíamos, aún no tendrían las vacunas. No las tendrían por mucho tiempo “, afirmó.

En este discurso también alentó por primera vez a la gente a vacunarse. “Todos deberían recibir su inyección”, dijo.