“Estas negociaciones, por detalladas e importantes que sean, no son suficientes. No estamos haciendo un trabajo proporcional al ritmo que ha tenido la desolación, esa es la historia de Gaza estos días”, afirmó.

Pausas humanitarias

Griffiths reiteró la obligación de respetar el derecho humanitario, liberar incondicionalmente a todos los rehenes y proteger a los civiles y las infraestructuras civiles, lo que incluye también a los trabajadores humanitarios y las instalaciones donde trabajan.

“Los civiles siguen teniendo derecho a la protección tanto si se quedan como si se desplazan, y tienen derecho a elegir. Y quien no evacue no debe ser considerado automáticamente partidario del adversario u objetivo de un ataque”, insistió.

Añadió que también debe permitirse la entrada de suministros esenciales en Gaza, como ayuda humanitaria y combustible. En este sentido, Griffiths informó de que había recibido noticias de que se suministrará más combustible al enclave.

“Estas negociaciones deben continuar, pero no son suficientes. Debemos tener esas pausas”, dijo, refiriéndose a la petición de un alto al fuego humanitario. “Si no tenemos pausas, no estaremos a la altura de las necesidades de la población de Gaza y de los israelíes también atrapados en esas zonas de conflicto”.