Trump asegura que amenazó a AMLO y obtuvo el despliegue de 28 mil soldados en la frontera

“Entró [a mi oficina] y [el representante de México] se ríe de mí cuando le digo: ‘Necesitamos 28 mil soldados en la frontera, gratis’. Él me miró y me dijo algo como ‘¿[Desplegar soldados] gratis?’ ‘¿Por qué haríamos eso en México?’. Le dije: ‘necesitamos algo llamado ‘Quédate en México’”, narró Trump.

Sin que coincidan fechas o detalles, Trump enfatizó haberle hecho una amenaza en persona al representante del Gobierno mexicano, el viernes 7 de junio de 2019, asegurando que Estados Unidos impondría los aranceles a las importaciones mexicanas iniciando el siguiente lunes por la mañana.

“Después de eso [Ebrard] me miró y me dijo: ‘¡Señor: sería un honor tener 28 mil soldados en la frontera! ¡Sería un honor tener ‘Quédate en el maldito México’! ¡Queremos tener ‘Quédate en México!’”, relató el ex Mandatario.

Después de la visita de la delegación mexicana a Washington D.C., el 24 de junio de 2019, la Secretaría de la Defensa Nacional aseguró haber desplegado 25 mil 500 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional en labores de contención migratoria. Un total de 10 mil 500 en la frontera sur y 15 mil en la norte.

Aunado a lo anterior, el Gobierno de López Obrador también accedió a colaborar con el programa “Quédate en México”, por el cual Estados Unidos regresó a territorio mexicano a 71 mil solicitantes de terceros países entre los años 2019 y 2021, para esperar ahí sus procesos de asilo estadounidenses.

Por otra parte, durante el mitin de Ohio, el ex Mandatario de EU elogió al Presidente López Obrador, calificándolo como uno de los políticos “socialistas” con los que le gusta trabajar. Trump aprovechó la mención para atacar también a los líderes demócratas en el Capitolio, la congresista Nancy Pelosi y el senador Chuck Schumer.

“El [Presidente de México] es un tipo muy agradable. Me cae muy bien. Es socialista, pero me gusta. Es uno de los socialistas que me gustan. No me gusta Nancy Pelosi. No me gusta Schumer. Pero me gusta el socialista que encabeza México”, señaló.

“Y ahora [mis críticos] van a decir: ‘¡Es terrible!, ¡Es subversivo! ¡Le gusta el Presidente de México!’ Pero lo que [no me agrada] son estos horribles seres humanos que están destruyendo nuestro país”, enfatizó Trump.

Asimismo, el ex Presidente destacó su labor en la frontera de Estados Unidos con México, y criticó la medida que tomó el actual Mandatario, Joe Biden, para poner fin al Título 42.

“Construimos casi 500 hermosas millas de muro fronterizo exactamente como querían las agencias de protección fronteriza”, presumió.

Además, el ex Presidente destacó que la amenaza que hizo a López Obrador para el despliegue de 28 mil soldados llevó a “los mejores números” en la historia de la frontera. “Muchas gracias México”, agregó el magnate neoyorquino.