Trump irá nuevamente en 2024 por la Presidencia de EU

Tras su regreso a Washington por primera vez desde que dejó la Presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump anunció este martes que se postulará nuevamente al cargo, ya que, según dijo, él es el único que puede “salvar al país” de la “destrucción”.

“Nos estamos preparando para un regreso increíble... Tengo que salvar a nuestro país. No puedo hacerlo eso porque amo a nuestro país... y la gente no quiere que haga eso. Si no lo hago, nuestro país está condenado... Tenemos que hacer un gran trabajo en 2024... un republicano recuperará la Casa Blanca en 2024, lo que creo firmemente que sucederá”, indicó el ex Mandatario.

Trump se presentó, en un discurso que duró 97 minutos, como “la persona más perseguida de la historia de Estados Unidos”, por una prensa “que ya no es libre ni justa”.

“Quieren hacerme daño para que ya no pueda volver a trabajar para ustedes. Pero no creo que eso vaya a suceder”, afirmó durante una reunión organizada por el panel de expertos America First Policy Institute, administrado por miembros de su ex Gabinete.

Asimismo, el político republicano pidió que se restableciera de forma urgente la ley y el orden en todo el país, culpando a los demócratas y al actual Presidente, Joe Biden.

“Nuestro país es ahora un pozo negro de delincuencia. Tenemos sangre, muerte y sufrimiento en una escala que alguna vez fue impensable debido al esfuerzo del Partido Demócrata por destruir y desmantelar las fuerzas del orden. Tiene que parar y tiene que parar ahora”, indicó.